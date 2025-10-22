Fútbol Internacional
22 oct 2025 , 13:12

EN VIVO | Chelsea de Moisés Caicedo vs. Ajax por la Champions League

Sigue en vivo el enfrentamiento entre el Chelsea de Moisés Caicedo y Ajax por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

   
  • EN VIVO | Chelsea de Moisés Caicedo vs. Ajax por la Champions League
    Chelsea enfrentará al Ajax por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El Chelsea de Moisés Caicedo enfrentará al Ajax, en Stamford Bridge, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, tras un inestable arranque en la competición.

Los Blues tienen una buena racha de tres victorias consecutivas, entre todas las competiciones, además de sumar un triunfo y una derrota en la Champions.

Por su lado, el Ajax no gana hace tres partidos, incluso perdió los dos partidos iniciales del torneo con una goleada 4-0 del Marsella.

Lea más: Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores

A pesar de contar con Reece James en el banco de suplentes, Moisés Caicedo sumará minutos como lateral derecho desde el inicio del partido.

Alineaciones confirmadas del Chelsea de Moisés Caicedo vs. Ajax por la Champions League

EN VIVO | Chelsea de Moisés Caicedo vs. Ajax por la Champions League

Temas
Fútbol
Champions League
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
UEFA Champions League
Fútbol Europa
Fútbol inglés
Moisés Caicedo
Chelsea
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas