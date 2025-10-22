Fútbol Nacional
Tres jugadores rescindieron su contrato con Emelec para este 2025

Emelec perdió a tres futbolistas para lo restante de 2025, incluso uno de ellos fue titular en el último partido del Bombillo en la LigaPro.

   
    Sebastián Tarira no sigue siendo jugador de Emelec por falta de pagos.( Redes sociales )
La directiva de Emelec tomó la sorprendente decisión de terminar su relación contractual con tres futbolistas, a falta de ocho partidos para terminar el segundo hexagonal de la LigaPro.

El Bombillo busca su clasificación a la Copa Sudamericana con el segundo hexagonal de la LigaPro; además de competir en la Copa Ecuador para conseguir su pase a la Copa Libertadores.

De acuerdo a información del periodista Ronald Pin, Marcos Cuero, Elkin Muñoz y Sebastián Tarira finalizaron su contrato con Emelec y ya no siguen siendo jugadores del club.

Cuero llegó al Bombillo a inicios de junio con la directiva de Jorge Guzmán, tras sumar pocos minutos rescindió su contrato con el equipo.

Marcos Cuero firmó su contrato con Emelec en junio del 2025.
Marcos Cuero firmó su contrato con Emelec en junio del 2025. ( Redes sociales )

Por su parte, Elkin llegó a un acuerdo con la directiva para terminar su contrato, a pesar de tener un acuerdo hasta el 2027.

Finalmente, Tarira rescindió su contrato por la falta de los pagos de los sueldos de: marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, es decir, que le adeudan seis meses de pago.

El central ecuatoriano le envió una carta a Jorge Guzmán explicando que da por terminado su contrato por causa justa.

