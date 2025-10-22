Tres jugadores rescindieron su contrato con Emelec para este 2025

La directiva de Emelec tomó la sorprendente decisión de terminar su relación contractual con tres futbolistas, a falta de ocho partidos para terminar el segundo hexagonal de la LigaPro.

El Bombillo busca su clasificación a la Copa Sudamericana con el segundo hexagonal de la LigaPro; además de competir en la Copa Ecuador para conseguir su pase a la Copa Libertadores.

De acuerdo a información del periodista Ronald Pin, Marcos Cuero, Elkin Muñoz y Sebastián Tarira finalizaron su contrato con Emelec y ya no siguen siendo jugadores del club.

Cuero llegó al Bombillo a inicios de junio con la directiva de Jorge Guzmán, tras sumar pocos minutos rescindió su contrato con el equipo.