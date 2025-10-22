Édison Méndez: "Cuando estuve en Brasil, allá se respetaba mucho a Liga de Quito por su jerarquía"

Édison Méndez, ex atacante ecuatoriano y actual integrante del cuerpo técnico de Leones FC, compartió sus impresiones en Radio La Red sobre el presente del equipo albo y sus posibilidades de alcanzar la final de la Copa Libertadores.

"Estoy contento de que Liga nuevamente se encuentre en estas instancias de una semifinal de la Copa Libertadores. Estamos ilusionados con que el equipo pueda dar ese gran paso y llegar a una final", expresó Méndez.

Aunque elogió la gran actualidad de Palmeiras, líder del Brasileirao, el exjugador afirmó con convicción: "Liga sabe jugar este tipo de torneos".

Para Méndez, quien también jugó en Deportivo Quito, aprovechar la condición de local es fundamental: "Creo que Liga, jugando en casa, es muy fuerte. Para mí es importante poder iniciar la serie como local, sabiendo que se puede sacar una gran ventaja sin caer en la desesperación".

Édison Méndez argumenta que Liga de Quito muestra un mejor desempeño en la Copa Libertadores que en la LigaPro, y subraya que la jerarquía se forja con la experiencia de los partidos y la conquista de torneos continentales importantes.

Recordando su breve paso por el fútbol brasileño con el Atlético Mineiro en 2011, comentó: "En Brasil, cuando estuve allá, se respetaba mucho a Liga por su jerarquía, y creo que eso es justamente lo que está mostrando ahora. Sabemos que nos enfrentamos a un rival que también tiene jerarquía, que sabe jugar tanto de local como de visitante y que ha conseguido muy buenos resultados", concluyó.