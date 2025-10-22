Édison Méndez: "Cuando estuve en Brasil, allá se respetaba mucho a Liga de Quito por su jerarquía"

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/edison-mendez target=_blank>Édison Méndez</a></b>, ex atacante ecuatoriano y actual integrante del cuerpo técnico de <b><a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/serie-b>Leones FC</a></b>, compartió sus impresiones en Radio La Red sobre el presente del equipo albo y sus posibilidades de alcanzar<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Copa-Libertadores target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/tres-bajas-palmeiras-enfrentar-liga-de-quito-copa-libertadores-BC10306755 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional target=_blank></a></b> <b></b><b></b>