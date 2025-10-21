Las tres bajas de Palmeiras para enfrentar a Liga de Quito en la Copa Libertadores

Palmeiras se medirá ante Liga de Quito por las semifinales de la Copa Libertadores. El cuadro brasileño ya alista su viaje a Ecuador para preparar el duelo de ida en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El Verdao sufrió una derrota 3-2 ante el Flamengo de Gonzalo Plata, por lo que está compartiendo el liderato de la tabla con el Fla.

Tras la caída en el Brasileirao, el equipo de Abel Ferreira se centra en su enfrentamiento contra Liga de Quito y viajará a Ecuador, pero no podrá tener a tres jugadores claves en el plantel.

El Palmeiras no contará con Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista. Los tres futbolistas son titulares en la alineación del entrenador portugués; sin embargo, ya eligió a sus reemplazantes.