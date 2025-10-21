Fútbol Internacional
21 oct 2025 , 10:22

Las tres bajas de Palmeiras para enfrentar a Liga de Quito en la Copa Libertadores

Palmeiras ya se alista para viajar a Ecuador a su enfrentamiento ante Liga de Quito, pero el cuatro brasileño tendrá tres bajas importantes en el equipo titular para el duelo de la Copa Libertadores.

   
    El arquero titular del Palmeiras, Weverton, no atajará en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.( Redes sociales )
Palmeiras se medirá ante Liga de Quito por las semifinales de la Copa Libertadores. El cuadro brasileño ya alista su viaje a Ecuador para preparar el duelo de ida en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El Verdao sufrió una derrota 3-2 ante el Flamengo de Gonzalo Plata, por lo que está compartiendo el liderato de la tabla con el Fla.

Tras la caída en el Brasileirao, el equipo de Abel Ferreira se centra en su enfrentamiento contra Liga de Quito y viajará a Ecuador, pero no podrá tener a tres jugadores claves en el plantel.

Lea más: (VIDEO) Jorge Sampaoli salió de compras, en Guayaquil, antes del Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

El Palmeiras no contará con Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista. Los tres futbolistas son titulares en la alineación del entrenador portugués; sin embargo, ya eligió a sus reemplazantes.

Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista son las bajas del Palmeiras para las semifinales de la Copa Libertadores.
Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista son las bajas del Palmeiras para las semifinales de la Copa Libertadores. ( Redes sociales )

La posible alineación del Palmeiras ante Liga de Quito por la Copa Libertadores

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Mauricio, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, José Manuel López y Vitor Roque.

Lea más: Viceministro del Deporte vinculó el caso de Brayan Angulo con apuestas deportivas

El reemplazo de Weverton, Carlos Miguel, es el arquero más caro en la historia del Palmeiras, después de ficharlo por USD 4.6 millones desde el Nottingham Forrest.

El partido entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará este jueves 23 de octubre, a las 19:30, por la transmisión de Disney+.

