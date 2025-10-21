Fútbol Internacional
(VIDEO) Jorge Sampaoli salió de compras, en Guayaquil, antes del Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

El entrenador del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, aprovechó su estadía en Guayaquil para comprar juguetes antes de viajar a Quito para enfrentar a Independiente del Valle.

   
    Jorge Sampaoli aprovechó su estadía en Guayaquil para salir de compras.( Redes sociales )
Atlético Mineiro ya está en Ecuador, pero primero viajó a Guayaquil antes de movilizarse a Quito para enfrentar a Independiente del Valle por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El cuadro brasileño prefirió tener una estadía larga en Guayaquil para evitar los efectos de la altura de Quito y viajarán este martes 21 de octubre desde el aeropuerto José Joaquín Olmedo.

Por esa razón, el Mineiro se hospedó en un hotel en la avenida Francisco de Orellana y su entrenador aprovechó la parada en Guayaquil para hacer compras necesarias.

La periodista Karolina Dávila compartió un video mostrando a Jorge Sampaoli, junto a dos ayudantes, cargando fundas de juguetes recién comprados para llevar a Brasil.

El entrenador argentino estuvo en Emelec durante todo el 2010 y consiguió un subcampeonato, luego salió a la Universidad de Chile.

Hasta ahora, Mineiro ha eliminado al Atlético Bucaramaga, Godoy Cruz, Bolívar y se enfrenta a los rayados por un cupo en la final.

El enfrentamiento entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro se disputará este martes 21 de octubre, a las 19:30.

