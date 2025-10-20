Fútbol Internacional
20 oct 2025 , 17:32

Esta es la posible alineación de Independiente del Valle ante Atlético Mineiro por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle se enfrentará a Atlético Mineiro por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana

   
    Jugadores de Independiente del Valle previo al partido ante once Caldas por la Copa Sudamericana ( AFP )
Este martes 21 de octubre, Independiente del Valle se medirá ante Atlético Mineiro en el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El conjunto ecuatoriano buscará aprovechar su condición de local para sacar una ventaja importante que le permita viajar a Brasil con opciones claras de clasificar a su tercera final en este torneo.

Para este compromiso, el entrenador Javier Rabanal no podrá contar con dos piezas clave: Juan Cazares, quien sufre una lesión en la rodilla, y el defensor argentino Mateo Carabajal, quien se encuentra suspendido.

Lea también: Javier Rabanal: "Claudio Spinelli está listo para jugar y Patrik Mercado viene bien. Los dos podrán ser titulares mañana"

La buena noticia para los Rayados del Valle es la recuperación del delantero Claudio Spinelli, quien será titular y liderará el ataque. En el reciente encuentro ante Orense, el argentino marcó un gol tras ingresar en el segundo tiempo.

El partido se disputará en el Estadio Banco Guayaquil y está programado para las 19:30 (hora de Ecuador). La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN y Disney+.

Posible alineación:

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos, Claudio Spinelli.

Temas
Copa Sudamericana
Independiente del Valle
Atlético Mineiro
alineación
Ecuador
Noticias
