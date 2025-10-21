Fútbol Internacional
21 oct 2025 , 09:22

Con Jeremy Sarmiento saliendo desde la banca, Cremonese empata contra Udinese

El Cremonese de Jeremy Sarmiento empató en el cierre de la septima jornada de la Serie A con la participación del ecuatoriano desde el banco de suplentes.

   
    Jeremy Sarmiento volvió a jugar con el equipo italiano después de dos jornadas ( REDES )
El Cremonese empató 1-1 contra el Udinese en el cierre de la septima jornada de la Serie A con la participación del ecuatoriano desde el banco de suplentes.

Jeremy Sarmiento volvió a disputar minutos con el equipo después de no ser convocado en la quinta fecha contra el Como y en la sexta jornada, contra Inter de Milan, estuvo en el banco de suplentes.

El defensor italiano Filippo Terracciano puso en ventaja al Cremonese con un gol tempranero pero Udinese logró empatar el partido en el segundo tiempo. Sarmiento entró al minuto 74 y logró brindar un pase clave, dos regates exitosos y 8 pases exitosos de 9 que intentó en el partido.

El ecuatoriano llegó al club italiano en el mes de septiembre y ha logrado sumar minutos en tres encuentros sin ninguna aportación a gol.

