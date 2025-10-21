Pervis Estupiñán volverá a ser baja en el próximo partido del Milan

Tras la victoria del Milan por 2-1 contra la Fiorentina, gracias a un doblete de Rafa Leao, el conjunto rossonero se reunió ayer en el centro de entrenamiento del club para comenzar los preparativos para el partido de este viernes en San Siro contra el Pisa, partido de la octava jornada de la Serie A.

Según informan medios italianos, a excepción de cuatro jugadores, todo el equipo realizó trabajo de recuperación. El francés Christopher Nkunku y el inglés Ruben Loftus-Cheek estuvieron presentes pero recibieron entrenamiento por separado.

Pervis Estupiñán, sin embargo, recibió terapia para recuperarse de una lesión de tobillo sufrida jugando con la selección nacional y sería baja para el próximo partido de liga.

Pervis disputó la primera mitad del encuentro de Ecuador vs. Estados Unidos por la fecha FIFA de octubre y tuvo que salir de cambio debido a la lesión antes mencionada.