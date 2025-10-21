Pervis Estupiñán volverá a ser baja en el próximo partido del Milan

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/sin-pervis-estupinan-milan-toma-el-liderato-de-la-serie-a-PC10301169 target=_blank>Tras la victoria del Milan por 2-1 contra la Fiorentina</a></b>, gracias a un doblete de Rafa Leao, el conjunto rossonero se reunió ayer en el centro de entrenamiento del club para <b>comenzar los preparativos</b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ac-milan target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.google.com/search?q=site+ecuavisa.com+pervis+estupi%C3%B1%C3%A1n&amp;sca_esv=e4e3b1ba951674fc&amp;rlz=1C1GCEA_enEC1108EC1108&amp;sxsrf=AE3TifPUj2SEsjhoyIJ7dIvPpIrjuWN18Q%3A1761058923760&amp;ei=a6D3aK-cLrSPwbkPlZvz0Ag&amp;oq=site%3A+ecuavisa.com+pervi&amp;gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGHNpdGU6IGVjdWF2aXNhLmNvbSBwZXJ2aSoCCAAyBBAjGCcyBBAjGCcyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FSJERUKEEWP4HcAF4AJABAJgBmgGgAf0GqgEDMC42uAEByAEA-AEBmAIGoALEBsICBxAjGLADGCfCAggQABiwAxjvBcICCxAAGIAEGLADGKIEwgIIEAAYogQYiQWYAwCIBgGQBgaSBwMxLjWgB_MusgcDMC41uAe2BsIHBzItMS40LjHIB0E&amp;sclient=gws-wiz-serp target=_blank></a></b><b></b> <b></b>