Viceministro del Deporte vinculó el caso de Brayan Angulo con apuestas deportivas

El pasado jueves 16 de octubre, Brayan Angulo fue herido de bala en las afueras del estadio Reales Tamarindos, después de un entrenamiento de Liga de Portoviejo, y el viceministro del Deporte, José David Jiménez, se pronunció por el caso.

La Policía Nacional capturó a los presuntos autores del ataque armado y recibieron prisión preventiva. Por su lado, Angulo se encontraba estable, a pesar de haber recibido un impacto de bala.

Jiménez dijo del caso que “el tema está en investigación, pero todo da a entender que son conductas y delitos relacionados con los problemas que tiene hoy el fútbol ecuatoriano (amaño de partidos). Y pasa en Segunda, Serie A y Serie B”, comentó a Direct Fútbol.

De esa forma, el viceministro lamentó la actualidad del fútbol ecuatoriano al estar relacionado con las apuestas deportivas, después de que se realizaron otros ataques a jugadores, como el caso de Jonathan González.