Fútbol Nacional
21 oct 2025 , 09:44

Viceministro del Deporte vinculó el caso de Brayan Angulo con apuestas deportivas

El viceministro del Deporte, José David Jiménez, se pronunció por el ataque armado a Brayan Angulo en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos de Portoviejo.

   
  • Viceministro del Deporte vinculó el caso de Brayan Angulo con apuestas deportivas
    Brayan Angulo se encuentra estable, después de sufrir un ataque armado.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El pasado jueves 16 de octubre, Brayan Angulo fue herido de bala en las afueras del estadio Reales Tamarindos, después de un entrenamiento de Liga de Portoviejo, y el viceministro del Deporte, José David Jiménez, se pronunció por el caso.

La Policía Nacional capturó a los presuntos autores del ataque armado y recibieron prisión preventiva. Por su lado, Angulo se encontraba estable, a pesar de haber recibido un impacto de bala.

Jiménez dijo del caso que “el tema está en investigación, pero todo da a entender que son conductas y delitos relacionados con los problemas que tiene hoy el fútbol ecuatoriano (amaño de partidos). Y pasa en Segunda, Serie A y Serie B”, comentó a Direct Fútbol.

Lea más: (VIDEO) Jorge Sampaoli salió de compras, en Guayaquil, antes del Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

De esa forma, el viceministro lamentó la actualidad del fútbol ecuatoriano al estar relacionado con las apuestas deportivas, después de que se realizaron otros ataques a jugadores, como el caso de Jonathan González.

El viceministro del Deporte, José David Jiménez, habló del caso de Brayan Angulo.
El viceministro del Deporte, José David Jiménez, habló del caso de Brayan Angulo. ( Redes sociales )

“Me solidaricé con Liga de Portoviejo, he esperado un tiempo para hablar con Brayan Angulo. Cuentan con nuestro apoyo, estamos investigando con la Policía Nacional. El problema está de frente y sabemos lo enfermo que está el fútbol ecuatoriano”, cerró Jiménez.

Lea más: Barcelona SC: Ismael Rescalvo estaría trabajando en los fichajes del 2026

Por el ataque armado, Angulo se perdió la vuelta de los 16 avos de final ante Búhos ULVR, pero Liga de Portoviejo consiguió la clasificación a los octavos.

La Capira enfrentará a Liga Deportiva de Cuenca para disputar los octavos de final del Ascenso Nacional.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Seguridad
Viceministro
Liga de Portoviejo
ataque armado
ataque armado Ecuador
Bryan Angulo
David Jiménez
José David Jiménez
Brayan Angulo
Ecuador
Noticias
Recomendadas