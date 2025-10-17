Fútbol Nacional
17 oct 2025 , 12:47

Liga de Portoviejo eliminó a Búhos ULVR y avanzó a los octavos de final del Ascenso Nacional

Liga de Portoviejo igualó 1-1 con Búhos ULVR en la vuelta de los 16 avos del Ascenso Nacional, pero La Capira clasificó a los octavos de final por el global de 3-2.

   
  • Liga de Portoviejo eliminó a Búhos ULVR y avanzó a los octavos de final del Ascenso Nacional
    Liga de Portoviejo avanzó a los octavos de final del Ascenso Nacional.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Liga de Portoviejo mantiene vivo su sueño de regresar a la Serie B, después eliminar a Búhos ULVR por 3-2 en el global en los 16 avos de final del Ascenso Nacional y avanzó a los octavos.

En la previa del encuentro, el pasado jueves 16 de octubre, el equipo de Portoviejo vivió un tenso momento, pues Bryan Angulo fue herido de bala en las inmediaciones del estadio del club.

Por esa razón, Raúl Duarte no pudo contar con su mejor futbolista para el encuentro, pero su equipo se impuso, a pesar de ladura baja del Cuco.

Lea más: Dictan prisión preventiva para los sicarios de Brayan Angulo

En la vuelta, Liga de Portoviejo aguantó un empate 1-1 ante Búhos ULVR, en el estadio Alejandro Ponce Noboa, para conseguir la clasificación

Al minuto 20, Jackson González adelantó a la Capira, después de un tiro libre y dos cabezazos, el futbolista desvió el baón en el área pequeña.

Liga de Portoviejo venció 2-1 a Búhos ULVR en la ida de la serie.
Liga de Portoviejo venció 2-1 a Búhos ULVR en la ida de la serie. ( Redes sociales )

Lea más: Barcelona SC está invicto con Ismael Rescalvo de visitante

Sin embargo, en los minutos finales del segundo tiempo, Búhos ULVR empató con un gol desde el punto penal, pero no les alcanzó para forzar los penales.

En la ida, La Capira se impuso por 2-1 ante el cuadro guayaquileño, en el estadio Reales Tamarindos, después de un polémico encuentro por un gol fantasma.

Liga de Portoviejo espera a su rival en el vencedor entre Primero de Mayo de Yantzaza y Liga Deportiva de Cuenca.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga de Portoviejo
Segunda Categoría
Ascenso Fútbol
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Bryan Angulo
Brayan Angulo
Ecuador
Noticias
Recomendadas