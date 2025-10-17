Liga de Portoviejo eliminó a Búhos ULVR y avanzó a los octavos de final del Ascenso Nacional

Liga de Portoviejo mantiene vivo su sueño de regresar a la Serie B, después eliminar a Búhos ULVR por 3-2 en el global en los 16 avos de final del Ascenso Nacional y avanzó a los octavos.

En la previa del encuentro, el pasado jueves 16 de octubre, el equipo de Portoviejo vivió un tenso momento, pues Bryan Angulo fue herido de bala en las inmediaciones del estadio del club.

Por esa razón, Raúl Duarte no pudo contar con su mejor futbolista para el encuentro, pero su equipo se impuso, a pesar de ladura baja del Cuco.

En la vuelta, Liga de Portoviejo aguantó un empate 1-1 ante Búhos ULVR, en el estadio Alejandro Ponce Noboa, para conseguir la clasificación

Al minuto 20, Jackson González adelantó a la Capira, después de un tiro libre y dos cabezazos, el futbolista desvió el baón en el área pequeña.