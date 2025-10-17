Dictan prisión preventiva para los sicarios de Brayan Angulo

Stalin C. y Marlon G. recibieron prisión preventiva tras ser señalados como presuntos autores del ataque armado contra el futbolista Brayan Angulo, ocurrido la mañana del 16 de octubre en los exteriores del estadio Reales Tamarindos, en Portoviejo.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos por el delito de tentativa de asesinato, luego de presentar múltiples elementos de convicción durante la audiencia de flagrancia. El hecho se produjo cuando el deportista se dirigía a un entrenamiento y fue interceptado por dos sujetos en motocicleta, quienes abrieron fuego causándole heridas en las piernas.

Agentes de Policía que patrullaban la zona presenciaron el atentado e iniciaron una persecución. Los atacantes intentaron huir a pie mientras disparaban contra los uniformados, pero fueron aprehendidos minutos después, cada uno en posesión de un arma de fuego.

El jugador fue trasladado de urgencia a una casa de salud, donde fue estabilizado. Pese a la gravedad del ataque, su vida no corre peligro, según confirmaron los médicos.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía presentó pruebas como la pericia balística que confirmó que ambas armas eran aptas para disparar, el levantamiento de evidencias (indicios balísticos, vestimenta, motocicleta), la pericia médica, y videos que registraron el ataque y la huida de los agresores.

El juez a cargo del caso acogió el pedido de medidas cautelares y dictó prisión preventiva para ambos implicados, además de disponer el inicio de una instrucción fiscal por 30 días, mientras continúan las investigaciones.