Polémica en Segunda Categoría: LDUP vence a Búhos con insólito "gol fantasma"

La Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano vuelve a estar en el centro de la controversia tras un insólito suceso ocurrido este fin de semana en el estadio Reales Tamarindos. Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo (LDUP) venció 2-1 a Búhos ULVR en un duelo que terminó empañado por un error arbitral grosero y una grave falla estructural: un “gol fantasma” que nunca debió subir al marcador.

El segundo tanto de La Capira fue convalidado por el juez central a pesar de que el balón no ingresó legítimamente al arco. Las imágenes difundidas por Búhos ULVR en redes sociales muestran claramente que el esférico entró por un costado del pórtico, a través de una malla rota, burlando la visión del árbitro y sus asistentes. La jugada, lejos de ser corregida, fue sancionada como gol, dejando atónitos a jugadores, cuerpo técnico y espectadores.

Lea: Enner Valencia: "Lo vimos todos, fue un partido muy difícil. Tras el gol no pudimos generar más ocasiones, en el segundo tiempo nos acomodamos mejor"

El club guayaquileño no tardó en reaccionar y exigió la intervención inmediata de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). “Este tipo de errores no pueden seguir ocurriendo en un torneo oficial. Hay responsabilidades que deben asumirse”, señaló Búhos en un comunicado oficial, en el que también se evidencian imágenes del estado deplorable del arco involucrado.

Hasta el momento, ni la FEF ni el cuerpo arbitral han emitido una declaración oficial, pero el escándalo ya ha generado fuertes reacciones en el entorno del fútbol nacional. La falta de infraestructura adecuada, sumada a fallas arbitrales de este calibre, vuelve a poner en entredicho la seriedad con la que se organiza la Segunda Categoría, un torneo que, pese a su importancia en el desarrollo del fútbol local, sigue siendo sinónimo de improvisación y negligencia.

El “gol fantasma” reaviva el debate sobre la necesidad urgente de profesionalizar todas las divisiones del fútbol ecuatoriano, mejorar la fiscalización de los escenarios deportivos y capacitar a los equipos arbitrales para evitar que errores como este empañen el espíritu competitivo y el respeto por el juego limpio.

Mientras tanto, Búhos ULVR evalúa medidas legales y espera una pronta respuesta de las autoridades del balompié nacional, en un caso que, sin duda, marcará un antes y un después en la ya accidentada historia de la Segunda Categoría.