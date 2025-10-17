Fútbol Nacional
Barcelona SC está invicto con Ismael Rescalvo de visitante

Barcelona SC ha tenido problemas en su funcionamiento y su peor récord de local, sin embargo, a nivel de visitante bajo el mando de Ismael Rescalvo, BSC no conoce la derrota: 5 victorias y un empate.

   
    Ismael Rescalvo, entrenador de BSC.( ARCHIVO )
Este viernes 17 de octubre, Barcelona SC visita a Liga de Quito en un duelo clave por la segunda fecha del Hexagonal Final 1 de la Liga Ecuabet 2025, con una misión clara: no perder. Un empate o victoria en el estadio Rodrigo Paz Delgado permitirá a los toreros mantener el segundo lugar en la tabla, por delante de su rival directo, que llega con solo dos puntos menos.

El equipo dirigido por el español Ismael Rescalvo confía en su sólido rendimiento fuera de casa, donde mantiene un invicto en seis partidos: cinco victorias y un empate. Bajo su mando, el club ha sumado de a tres en plazas complicadas como Manta (ante Delfín SC), Quito (frente a El Nacional y Vinotinto), Guayaquil (en el Clásico ante Emelec) y Cuenca, además de igualar ante Independiente del Valle en Sangolquí.

Sin embargo, ese buen desempeño como visitante ha sido contrarrestado por una de las peores campañas de local en la historia del club, lo que ha generado cuestionamientos pese a los números en ruta.

También es cierto que, aunque los resultados han sido positivos fuera de casa, Barcelona ha sufrido en varios encuentros, siendo superado en el trámite del juego, pero logrando imponerse en el marcador final.

El reto es aún mayor ante una Liga de Quito que ya venció dos veces este año a los amarillos: 3-0 en el Rodrigo Paz y 1-0 en el Monumental, dejando a Barcelona sin puntos en los duelos directos del 2025.

Este nuevo enfrentamiento no solo pone en juego el segundo puesto, sino también el prestigio y la posibilidad de asegurar un cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

