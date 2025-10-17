Fútbol Internacional
17 oct 2025 , 12:12

Javier Mascherano pide que Lionel Messi gane el premio a mejor jugador de la MLS

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, aseguró que no debe exisitir ningún tipo de duda para que Lionel Messi gane el premio a mejor jugador de la MLS.

   
El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó este viernes que "no hay ningún tipo de duda" sobre que Lionel Messi debe ser el ganador del MVP de la temporada regular de la MLS.

"Creo no hay ningún tipo de duda, va más allá de los datos. Es lo que refleja en la cancha, la importancia que tiene dentro del equipo y sobre todo lo que hace disfrutar a todos los que tienen la posibilidad de verlo", dijo a los medios el técnico de Las Garzas en la víspera del partido de la última jornada de la MLS ante el Nashville.

Messi es uno de los principales candidatos para hacerse con el premio al mejor jugador de la fase regular de la MLS, gracias a los 26 goles anotados y a las 18 asistencias repartidas, que le sitúan en lo más alto de la tabla en ambas facetas.

Además, Mascherano recordó que Messi ha jugado "bastante menos partidos que el resto".

El astro argentino, de 38 años, se ha perdido seis encuentros de la MLS, la mayoría debido a lesiones o a rotaciones de su entrenador para darle descanso, y uno por sanción al no asistir al Partido de las Estrellas pese a estar convocado.

La temporada regular de la MLS llega a su conclusión este sábado, tras lo que quedarán definidos los 'playoffs', que se disputarán entre el 22 de octubre y el 6 de diciembre.

Allen Obando no estará convocado para el último encuentro de la fase regular por lesión, pues entrenó separado del del plantel.

El Inter Miami es actualmente tercero en la Conferencia Este con 62 puntos, y una victoria o un empate a domicilio ante el Nashville le permitiría tener opciones de ascender a la segunda posición.

