Javier Mascherano pide que Lionel Messi gane el premio a mejor jugador de la MLS

El entrenador argentino del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inter-miami target=_blank>Inter Miami</a>, Javier Mascherano, afirmó este viernes que no hay ningún tipo de duda sobre que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lionel-messi target=_blank>Lionel Messi</a> debe ser el ganador del MVP de la temporada regular </b>de la MLS. C<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/una-carrera-para-la-historia-leo-messi-cumple-38-anos-DE9556371 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/dictan-prision-preventiva-para-los-sicarios-de-brayan-angulo-segunda-categoria-PK10291187 target=_blank></a> <b></b>