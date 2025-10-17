Javier Mascherano pide que Lionel Messi gane el premio a mejor jugador de la MLS

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó este viernes que "no hay ningún tipo de duda" sobre que Lionel Messi debe ser el ganador del MVP de la temporada regular de la MLS.

"Creo no hay ningún tipo de duda, va más allá de los datos. Es lo que refleja en la cancha, la importancia que tiene dentro del equipo y sobre todo lo que hace disfrutar a todos los que tienen la posibilidad de verlo", dijo a los medios el técnico de Las Garzas en la víspera del partido de la última jornada de la MLS ante el Nashville.

Messi es uno de los principales candidatos para hacerse con el premio al mejor jugador de la fase regular de la MLS, gracias a los 26 goles anotados y a las 18 asistencias repartidas, que le sitúan en lo más alto de la tabla en ambas facetas.

Además, Mascherano recordó que Messi ha jugado "bastante menos partidos que el resto".

El astro argentino, de 38 años, se ha perdido seis encuentros de la MLS, la mayoría debido a lesiones o a rotaciones de su entrenador para darle descanso, y uno por sanción al no asistir al Partido de las Estrellas pese a estar convocado.