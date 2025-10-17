UFC
17 oct 2025 , 11:40

Chito Vera reveló su plan para la pelea ante Aiemann Zahabi en la UFC Fight Night Vancouver

Marlon Chito Vera enfrentará a Aiemann Zahabi en la cartelera principal del UFC Fight Night Vancouver y ya tiene claro su plan para los tres asaltos del combate.

   
  • Chito Vera reveló su plan para la pelea ante Aiemann Zahabi en la UFC Fight Night Vancouver
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Marlon Chito Vera vuelve a la UFC con un importantísimo combate para su carrera ante el canadiense Aimeann Zahabi, este sábado 18 de octubre, por la cartelera principal UFC Fight Night de Vancouver.

El ecuatoriano tuvo una larga preparación para su pelea, incluso tomó la decisión de hacer su propio gimnasio para tener todas las cosas de la forma que desea.

“Es una inversión que hice para ayudarme. El simple hecho de yo mismo asegurarme que esté todo bien, limpiarlo, pagar las cuentas y todo eso, te pones en perspectiva que, si estoy haciendo todos estos esfuerzos, tiene que haber una recompensa", señaló Vera a Olé.

Lea más: ¿Por qué Chito Vera necesita el triunfo sobre Aiemann Zahabi en la UFC?

Chito calificó al gimnasio como “mi santuario”, pues “no hay gente random que llega nomás a visitar, entonces eso ayuda bastante”.

Chito Vera peleará ante Aiemann Zahabi en la cartelera principal de la UFC Fight Night Vancouver.
Chito Vera peleará ante Aiemann Zahabi en la cartelera principal de la UFC Fight Night Vancouver. ( Redes sociales )

El plan de la pelea de Chito Vera ante Aiemann Zahabi

El chonero dio pistas de lo compleja que será la pelea y detallós las conversaciones que ha tenido con su entrenador. “Nosotros no somos mucho de gameplan (tácticas de pelea), mi entrenador me dice: siente lo que hay adentro del octágono, y una vez que sientes lo que hay adentro, deja que tu creatividad te lleve”, reveló.

Lea más: Chito Vera vs. Aiemann Zahabi: Fecha, hora y dónde ver la pelea de la UFC Fight Night Vancouver

Además, Chito reveló que buscará llevar la pelea hasta el último asalto, después de empezar fuerte en el primer round.

"El objetivo es mantenerlo por tres rounds, que tengo el cardio y la fuerza para hacerlo. Esta vez se han hecho unos pequeños ajustes y el sábado veremos si sirven, así de simple. La meta es en el primer round hacer más, mantener en el segundo, matar en el tercero", cerró el ecuatoriano.

El evento del combate de Chito Vera será transmitido por Disney+ desde las 18:00, pero el combate del chonero será alrededor de las 19:30.

Temas
Deportes
UFC
Artes marciales mixtas
Deportes Ecuador
Ecuador Deportes
UFC Fight Night
Chito Vera
Marlon Chito Vera
Ecuador
Noticias
Recomendadas