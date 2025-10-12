Todo o nada: Chito Vera se juega su futuro en la UFC contra Aiemann Zahabi

El peleador ecuatoriano Marlon "Chito" Vera ultima detalles para su regreso a la jaula de la UFC, luego de un año alejado de la acción por una lesión en las costillas que lo dejó fuera de su combate ante Mario Bautista en junio pasado. Ahora, totalmente recuperado, Vera se prepara para enfrentar al canadiense Aiemann Zahabi en un duelo que puede marcar un antes y un después en su carrera.

En un reciente video compartido en redes sociales, se ve al manabita entrenando intensamente, lanzando golpes y patadas junto a su equipo. Las imágenes, captadas aparentemente por un dron, muestran tanto el exterior como el interior del gimnasio donde Vera pule su técnica a pocos días de subir al octágono.

A sus 32 años, Chito llega con la presión de dos derrotas consecutivas ante nombres de peso como Sean O'Malley —actual campeón— y Deiveson Figueiredo. Estos tropiezos lo han relegado al séptimo puesto del ranking de peso gallo (135 libras), y una nueva caída podría complicar seriamente sus aspiraciones dentro de la categoría.

El combate ante Zahabi, actual número diez del ranking, será clave no solo para mantener su posición, sino también para volver a aspirar a rivales de élite y, eventualmente, a una nueva oportunidad por el título, algo que todavía representa un sueño pendiente para el ecuatoriano.

“Necesito esta victoria”, ha dicho en más de una ocasión Vera, consciente de que el margen de error se reduce conforme avanza su carrera en la élite de las artes marciales mixtas. El manabita ha sido uno de los referentes latinoamericanos más consistentes en la UFC, y ahora busca demostrar que aún tiene mucho por dar.

El próximo combate no solo será un reto físico, sino también mental. Una victoria lo podría relanzar en una división altamente competitiva, mientras que una derrota encendería las alarmas sobre su futuro inmediato.

Todo está listo para el regreso de Chito Vera. Su entrenamiento lo refleja: intensidad, enfoque y hambre de victoria.