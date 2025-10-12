Todo o nada: Chito Vera se juega su futuro en la UFC contra Aiemann Zahabi

El peleador ecuatoriano <b>Marlon Chito Vera </b>ultima detalles para su regreso a la jaula de la<b> <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ufc>UFC</a></b>, luego de un año alejado de la acción por una lesión en las costillas que lo dejó fuera de su combate<b></b><b></b> <b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ufc/asi-quedo-el-rostro-del-ruso-mark-vologdin-tras-perder-contra-adrian-luna-martinetti-en-el-dana-white-s-contender-series-GG10253894></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b>