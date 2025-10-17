Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 18 y domingo 19 de octubre

Los hinchas del fútbol ecuatoriano e internacional tendrán un fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre con varios partidos importantes, además de la pelea de un ecuatoriano en la UFC.

Por la LigaPro se disputarán los tres partidos del segundo hexagonal; mientras que solamente un encuentro del hexagonal principal y el inicio del cuadrangular del descenso.

También, los ecuatorianos en la Premier League tendrán actividad con el enfrentamiento entre el Nottingham Forest vs. Chelsea de Moisés Caicedo y el Fulham vs. Arsenal de Piero Hincapié.

Incluso, Marlon Chito Vera peleará ante Aiemann Zahabi como la tercera pelea de la cartelera principal del UFC Fight Night Vancouver