17 oct 2025 , 10:21

Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 18 y domingo 19 de octubre

Después del parón internacional de la fecha FIFA, el fútbol nacional y de Europa regresa recargado, incluso con una pelea de Marlon Chito Vera en la UFC.

   
    Moisés Caicedo, Marlon Chito Vera y Piero Hincapié son los principales protagonistas del sábado 18 y domingo 19 de octubre.( Ecuavisa )
Los hinchas del fútbol ecuatoriano e internacional tendrán un fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre con varios partidos importantes, además de la pelea de un ecuatoriano en la UFC.

Por la LigaPro se disputarán los tres partidos del segundo hexagonal; mientras que solamente un encuentro del hexagonal principal y el inicio del cuadrangular del descenso.

También, los ecuatorianos en la Premier League tendrán actividad con el enfrentamiento entre el Nottingham Forest vs. Chelsea de Moisés Caicedo y el Fulham vs. Arsenal de Piero Hincapié.

Incluso, Marlon Chito Vera peleará ante Aiemann Zahabi como la tercera pelea de la cartelera principal del UFC Fight Night Vancouver

Agenda deportiva del fin de semana, del sábado 18 y domingo 19 de octubre

Sábado 18 de octubre

  • Nottingham Forest vs. Chelsea | 06:30 | Premier League
  • Fulham vs. Arsenal | 11:30 | Premier League
  • Mushuc Runa vs. Vinotinto | 15:30 | LigaPro
  • Delfín vs. Macará | 18:00 | LigaPro
  • Chito Vera vs. Aiemann Zahabi |18:00 | UFC
  • Argentina vs. Marruecas | 18:00 | final Mundial sub 20

    • Domingo 19 de octubre

  • Liverpool vs. Manchester United | 10:30 | Premier League
  • Macará vs. Técnico Universitario | 13:00 | LigaPro
  • AC Milan vs. Fiorentina | 13:45 | Serie A
  • Aucas vs. Emelec | 15:30 | LigaPro
  • Libertad vs. Universidad Católica | 18:00 | LigaPro
