Emelec pidió dos veces a la FEF a suspensión de su partido ante Imbabura sub 17 por el paro Nacional

Por esa razón, <b>Emelec considera que el partido debe aplazarse</b>, hasta que la FEF de garantías. Incluso, informó que los padres de familia se niegan a permitir que sus hijos viajen. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/los-partidos-de-la-ligapro-que-transmitira-ecuavisa-este-sabado-18-y-domingo-19-de-octubre-AL10285005 target=_blank>Los partidos</a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cierres-viales-ecuador-paro-nacional-17-octubre-EL10289159 target=_blank></a>