Emelec pidió dos veces a la FEF a suspensión de su partido ante Imbabura sub 17 por el paro Nacional

Emelec emitió un comunicado oficial para informar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de su preocupación por el duelo ante Imbabura sub 17 por el Torneo Nacional Formativo, pero el organismo rechazó dos pedidos para aplazar el juego.

   
    Emelec deberá enfrentar a Imbabura por el Torneo Nacional de Formativas.( Redes sociales )
Emelec expresó su preocupación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por tener que disputar el duelo ante Imbabura sub 17 por la fecha 11 del Torneo Nacional Formativo, pues el plantel deberá viajar a Ibarra por vía terrestre.

Al igual que el bombillo pidió diferir su partido de la Copa Ecuador ante Leones FC, la directiva de Jorge Guzmán reveló que solicitó dos veces que se aplace el encuentro.

“Club Sport Emelec como los padres de familia de nuestras categorías formativas, se encuentran completamente preocupados por la seguridad de sus hijos y nuestra delegación”, escribió el club en un comunicado.

Guzmán agregó a la FEF que el viaje “pone en peligro la seguridad de nuestros jóvenes al obligarlos a realizar el partido de nuestra categoría Sub 17 ante su similar de Imbabura FC, por la Fecha 11 del Torneo Nacional Formativo, en la ciudad de Ibarra, pese a la situación política y de violencia que se vive actualmente en esa zona”.

Emelec viajará a Ibarra para enfrentar a Imbabura en el torneo sub 17.
Emelec viajará a Ibarra para enfrentar a Imbabura en el torneo sub 17. ( Redes sociales )

Por esa razón, Emelec considera que el partido debe aplazarse, hasta que la FEF de garantías. Incluso, informó que los padres de familia se niegan a permitir que sus hijos viajen.

“El Club Sport Emelec se solidariza con los padres de familia y no se responsabiliza por lo que pueda suceder, reiterando que en dos oportunidades solicitamos que se difiera el partido”, cerró el comunicado.

Hasta ahora, la FEF rechazó los dos pedidos del bombillo para aplazar el encuentro, pero no han realizado ningún comunicado oficial. Por el paro nacional aún están cerradas varias vías en Imbabura e Ibarra.

