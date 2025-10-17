Emelec pidió dos veces a la FEF a suspensión de su partido ante Imbabura sub 17 por el paro Nacional

Emelec expresó su preocupación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por tener que disputar el duelo ante Imbabura sub 17 por la fecha 11 del Torneo Nacional Formativo, pues el plantel deberá viajar a Ibarra por vía terrestre.

Al igual que el bombillo pidió diferir su partido de la Copa Ecuador ante Leones FC, la directiva de Jorge Guzmán reveló que solicitó dos veces que se aplace el encuentro.

“Club Sport Emelec como los padres de familia de nuestras categorías formativas, se encuentran completamente preocupados por la seguridad de sus hijos y nuestra delegación”, escribió el club en un comunicado.

Guzmán agregó a la FEF que el viaje “pone en peligro la seguridad de nuestros jóvenes al obligarlos a realizar el partido de nuestra categoría Sub 17 ante su similar de Imbabura FC, por la Fecha 11 del Torneo Nacional Formativo, en la ciudad de Ibarra, pese a la situación política y de violencia que se vive actualmente en esa zona”.