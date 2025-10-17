Orense SC se juega la vida ante Independiente del Valle en la segunda fecha del hexagonal 1

Orense SC recibe este viernes 17 de octubre a Independiente del Valle en un duelo vital para los machaleños luego de caer en la primera fecha ante Libertad.

Será un partido determinante para el Orense dirigido por el argentino Raúl Antuña, pues una nueva derrota lo alejaría del objetivo, pero no de un billete para la próxima Copa Sudamericana.

Entretanto, el equipo del Valle procurará afianzar la opción de adjudicarse el título de la Liga Ecuabet 2025, tal como lo hizo en el 2021.

Tras la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa Ecuador, Independiente, líder absoluto, con 67 puntos, buscará resarcirse con triunfo sobre Orense para aproximar la obtención del título de manera anticipada.

Orense, el mejor local de la temporada, intentará mantener esa fortaleza, sin embargo, las dos únicas derrotas sufridas en casa, una de ellas fue ante IDV precisamente.

El duelo está pactado a las 18:00 (hora de Ecuador), en el estadio 9 de Mayo.