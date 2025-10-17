Orense SC se juega la vida ante Independiente del Valle en la segunda fecha del hexagonal 1

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/orense>Orense SC</a> </b>recibe este viernes 17 de octubre a <b>Independiente del Valle</b> en un duelo vital para los machaleños luego de caer en la primera fecha ante Libertad. Será un partido determinante para el Orense<b></b><b></b> <b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/liga-de-quito-y-barcelona-sc-se-juegan-el-pase-directo-a-la-libertadores-en-duelo-clave-del-hexagonal-final-IL10289023></a></b> <b></b><b></b><b></b>