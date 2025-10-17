Libertad recibe a una inspirada Universidad Católica en duelo clave por el último cupo a la Copa Libertadores

Este domingo 19 de octubre, a las 18:00, el estadio Reina del Cisne será el escenario de un choque determinante por el Hexagonal Final 1 de la Liga Ecuabet 2025. La Universidad Católica, en un gran momento futbolístico, visitará a Libertad con la mira puesta en escalar al tercer lugar de la tabla.

El conjunto dirigido por Diego Martínez llega con la moral en alto tras sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador, eliminando nada menos que al Independiente del Valle.

Con 50 puntos acumulados, los celestes estarán atentos también al resultado del partidazo entre Liga de Quito y Barcelona SC, ya que una combinación de resultados podría catapultarlos al podio de este hexagonal.

La Católica atraviesa su mejor racha de la temporada: acumula ocho partidos sin conocer la derrota, siendo el equipo más sólido a nivel local en las últimas fechas.

Por su parte, Libertad, que se metió en el hexagonal final en la última jornada, llega motivado tras vencer en casa a Orense SC. El equipo de Pechón León sabe que una victoria no solo le permitiría arrebatarle el cuarto puesto a los capitalinos, sino también igualar en puntos a Liga de Quito. Sin embargo, el gol diferencia aún lo mantendría por debajo.

El encuentro será transmitido por Ecuavisa Sports, en una jornada que promete emociones fuertes en la lucha por los puestos altos del campeonato ecuatoriano.