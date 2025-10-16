Aiemann Zahabi: "Me he preparado para enfrentar la mejor versión de Marlon Chito Vera"

El canadiense Aiemann Zahabi habló en el media day de UFC sobre su próximo rival, el ecuatoriano Marlon Chito Vera, con quien se enfrentará este sábado 18 de octubre en el Rogers Arena de Vancouver.

“Creo que su tiempo fuera fue para mejorar su juego”, declaró Zahabi a MMA Junkie.

“Ha perdido sus últimas peleas, pero espero ver al Marlon Vera más peligroso, feroz, enérgico y explosivo que hayamos visto. Me he preparado para enfrentar su mejor versión. Me he preparado para una guerra”, agregó.

El canadiense dejó en claro su estrategia: “No quiero que sea una batalla de desgaste. Me encantaría superarlo en técnica, ese es mi objetivo: superarlo por completo. Pero si se convierte en una guerra de resistencia, quiero ser el último en quedar en pie”.

Sobre la durabilidad de su rival, Zahabi comentó: “Chito ha estado en muchas guerras, y las mandíbulas no mejoran con el tiempo, se deterioran. Tengo una de las mejores defensas en la historia del UFC, y quiero demostrar que la defensa gana peleas. No recibir daño innecesario puede marcar una gran diferencia en tu carrera”.

También se refirió al actual campeón del peso gallo, Merab Dvalishvili: “Estoy orgulloso de que tengamos a un campeón tan humilde. Me recuerda a Georges St-Pierre en ese sentido. Le tengo mucho respeto, tanto a él como a los que están por delante de mí”.

Finalmente, Zahabi no descartó una futura oportunidad por el título: “Si Merab sigue venciendo a los que están antes que yo, y si logro vencer a Marlon Vera, podría abrirse un camino hacia una pelea por el campeonato en 2026. ¿Quién sabe?”.