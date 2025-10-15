¿Quién es Aiemann Zahabi? El rival de Marlon Chito Vera en UFC 262

Aiemann Zahabi será el próximo oponente de Marlon Chito Vera en la división de peso gallo de la UFC. El combate se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Rogers Arena de Vancouver, en el marco de la cartelera principal de UFC Fight Night 262.

El canadiense, nacido en Montreal, llega al duelo con el ecuatoriano en el mejor momento de su carrera: acumula una racha de seis victorias consecutivas y un récord profesional de 13-2, incluyendo una contundente victoria ante José Aldo en UFC 315, celebrada en su ciudad natal.

Para Zahabi, este combate representa mucho más que una pelea. Una victoria sobre Vera podría catapultarlo dos puestos arriba en el ranking del peso gallo y acercarlo a una oportunidad por el título.

Zahabi debutó en UFC en 2017 con una victoria prometedora. Sin embargo, sufrió dos derrotas consecutivas que pusieron en duda su permanencia en la organización.

Lejos de rendirse, regresó más fuerte y disciplinado, demostrando que no es solo “el hermano de Firas Zahabi”, el afamado entrenador de Georges St-Pierre. Aiemann está forjando su propio legado dentro del octágono.

Lea también: Chito Vera vs. Aiemann Zahabi: Fecha, hora y dónde ver la pelea de la UFC Fight Night Vancouver