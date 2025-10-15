UFC
¿Quién es Aiemann Zahabi? El rival de Marlon Chito Vera en UFC 262

Este sábado 18 de octubre, Marlon Chito Vera se mide contra Aiemann Zahabi por la división de peso gallo en la UFC

   
    Aiemann Zahabi en el combate contra José Aldo por la división de peso gallo de la UFC( Foto: UFC )
Aiemann Zahabi será el próximo oponente de Marlon Chito Vera en la división de peso gallo de la UFC. El combate se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Rogers Arena de Vancouver, en el marco de la cartelera principal de UFC Fight Night 262.

El canadiense, nacido en Montreal, llega al duelo con el ecuatoriano en el mejor momento de su carrera: acumula una racha de seis victorias consecutivas y un récord profesional de 13-2, incluyendo una contundente victoria ante José Aldo en UFC 315, celebrada en su ciudad natal.

Para Zahabi, este combate representa mucho más que una pelea. Una victoria sobre Vera podría catapultarlo dos puestos arriba en el ranking del peso gallo y acercarlo a una oportunidad por el título.

Zahabi debutó en UFC en 2017 con una victoria prometedora. Sin embargo, sufrió dos derrotas consecutivas que pusieron en duda su permanencia en la organización.

Lejos de rendirse, regresó más fuerte y disciplinado, demostrando que no es solo “el hermano de Firas Zahabi”, el afamado entrenador de Georges St-Pierre. Aiemann está forjando su propio legado dentro del octágono.

Aiemann Zahabi celebra su victoria contra José Aldo en la UFC
Aiemann Zahabi celebra su victoria contra José Aldo en la UFC ( UFC )

Raíces y formación

De origen libanés, Aiemann creció en Canadá en el seno de una familia muy unida. Comenzó a practicar artes marciales a los ocho años, impulsado por su padre, quien quería que sus hijos aprendieran a defenderse. Con el tiempo, esa obligación se convirtió en pasión, y su hermano Firas, apasionado del muay thai y el jiu-jitsu, se convirtió en su guía y entrenador.

Zahabi es reservado respecto a su vida personal, pero se sabe que, al igual que su familia, profesa el islam, y su fe ha sido un pilar fundamental a lo largo de su carrera, incluso compitiendo durante el mes sagrado del Ramadán.

Horario y transmisión

La cartelera de UFC Fight Night 262 comenzará a las 15:00 (hora de Ecuador) con las peleas preliminares, mientras que los combates estelares iniciarán a las 18:00. El evento será transmitido en vivo a través de ESPN, Disney Plus y UFC Fight Pass.

