Orense vs. IDV: el mejor local recibe al mejor visitante de la LigaPro

El mejor local de la Liga Pro, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/orense target=_blank>Orense</a></b>, recibirá este viernes a <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ind-del-valle target=_blank>Independiente del Valle</a></b>, el mejor equipo jugando fuera de casa, en el que abrirá la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/orense-sc-se-juega-la-vida-ante-independiente-del-valle-en-la-segunda-fecha-del-hexagonal-1-IL10289199 target=_blank>segunda jornada del hexagonal final</a></b>. Orense se<b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/liga-de-quito-y-barcelona-sc-se-juegan-el-pase-directo-a-la-libertadores-en-duelo-clave-del-hexagonal-final-IL10289023 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank></a></b>