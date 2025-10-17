Fútbol Nacional
Orense vs. IDV: el mejor local recibe al mejor visitante de la LigaPro

El mejor local de la Liga Pro, Orense, recibirá este viernes a Independiente del Valle, el mejor equipo jugando fuera de casa.

   
    Orense recibirá a Independiente a las 18h00 en el estadio 9 de Mayo de Machala. ( ARCHIVO )
El mejor local de la Liga Pro, Orense, recibirá este viernes a Independiente del Valle, el mejor equipo jugando fuera de casa, en el que abrirá la segunda jornada del hexagonal final.

Orense se consolidó como un equipo fuerte de local en la fase regular del torneo: en 15 partidos disputados en casa, registró 9 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas.

Sin embargo, en los enfrentamientos previos de la temporada, Independiente del Valle fue, junto a Libertad, capaz de salir victorioso del estadio 9 de Mayo. El equipo de IDV, de hecho, se llevó la victoria en sus dos duelos anteriores contra Orense en la fase regular.

Por su parte, el equipo dirigido por Javier Rabanal ratifica su etiqueta de "mejor visitante" al haber sufrido una sola derrota fuera de casa en toda la competición local, precisamente ante Libertad en la primera fecha.

Ambos equipos llegan con objetivos claros:

Orense viene de caer en su visita a Libertad y está obligado a ganar en casa para mantener vivo su sueño de clasificar a la Copa Libertadores.

Independiente del Valle buscará registrar una nueva victoria que lo impulse y lo acerque al trofeo de la Liga Pro.

