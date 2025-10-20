¿Cuándo se jugarán los octavos de final del Ascenso Nacional?

Los partidos de los octavos de final del Ascenso Nacional se <b>jugarán desde el 25 de octubre hasta el 1 de noviembre 2025</b> para <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ascenso-nacional-se-definieron-los-clasificados-a-octavos-de-final-AK10299832 target=_blank>definir los ocho equipos de los cuartos</a>. Inicialmente, la <b>fase estaba</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/guayaquil-city-vs-emelec-copa-ecuador-precios-entradas-cuartos-final-AC10301515 target=_blank></a>