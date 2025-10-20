¿Cuándo se jugarán los octavos de final del Ascenso Nacional?

Los 16 avos de final del Ascenso Nacional se vivió con emocionantes partidos que ofrecieron sorpresas para determinar a los 16 clubes que avanzaron a los octavos de final del torneo.

Uno de los resultados más sorprendentes de la competición fue la eliminación de La Unión ante Mineros por un 4-2 en el global, tras un gran desempeño en la fase previa.

Por otro lado, equipos tradicionales como Deportivo Quito y Liga de Portoviejo mantienen su sueño de regresar a la Serie B para acercarse a la primera categoría.

