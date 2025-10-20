Fútbol Nacional
20 oct 2025 , 12:15

¿Cuándo se jugarán los octavos de final del Ascenso Nacional?

16 clubes siguen compitiendo en el Ascenso Nacional para buscar subir a la Serie B, después de que 64 equipos empezaron el camino.

   
Los 16 avos de final del Ascenso Nacional se vivió con emocionantes partidos que ofrecieron sorpresas para determinar a los 16 clubes que avanzaron a los octavos de final del torneo.

Uno de los resultados más sorprendentes de la competición fue la eliminación de La Unión ante Mineros por un 4-2 en el global, tras un gran desempeño en la fase previa.

Por otro lado, equipos tradicionales como Deportivo Quito y Liga de Portoviejo mantienen su sueño de regresar a la Serie B para acercarse a la primera categoría.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final del Ascenso Nacional?

Los partidos de los octavos de final del Ascenso Nacional se jugarán desde el 25 de octubre hasta el 1 de noviembre 2025 para definir los ocho equipos de los cuartos.

Inicialmente, la fase estaba pactada para disputarse desde el 1 hasta el 8 de noviembre, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol adelantó los encuentros.

Así se jugarán los octavos de final de la Segunda Categoría

  • Daquilema vs. Astillero F.C.
  • Cuenca Juniors vs. Río Aguarico
  • Corinthians vs. Juventud Italiana
  • Deportivo Quito vs. Mineros S.C.
  • Ferrocarril Oeste vs. Aviced
  • Aampetra vs. L.D.U. de El Carmen
  • L.D.U. de Cuenca vs. L.D.U. de Portoviejo
