Guayaquil City vs. Emelec en Copa Ecuador: Precios de las entradas por los cuartos de final

Guayaquil City va a recibir a Emelec, en el estadio Christian Benítez, por los cuartos de final de la Copa Ecuador.

   
    Guayaquil City enfrenta a Emelec por los cuartos de final de la Copa Ecuador( Ecuavisa )
Los cuartos de final de la Copa Ecuador ya tienen a su primer clasificado con la Universidad Católica. Ahora, Emelec visita al Guayaquil City en el estadio Christian Benítez por un puesto en las semifinales.

El cuadro ciudadano llega al encuentro en su mejor momento del año, después de asegurar su regreso a la Serie A y desean hacerse con el cupo de la Copa Libertadores.

Por su lado, el Bombillo se aferra a su última posibilidad de llegar a la competición más importante de la Conmebol, pues en la LigaPro solamente compite por su pase a la Copa Sudamericana.

Los precios de las entradas del Guayaquil City vs. Emelec por la Copa Ecuador

  • General Oeste USD 10
  • Tribuna Oeste USD 15

    • Las entradas se pueden comprar en la boletería del estadio Christian Benítez entre las 14:00 a 19:00 de este lunes y el martes desde las 9:00 hasta las 19:00.

    Además, los hinchas pueden acceder al siguiente link para adquirirlas. El partido se jugará el miércoles 22 de octubre, a las 18:00.

    El ganador del encuentro entre Guayaquil City y Emelec se va a enfrentar al vencedor del Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca.

    Hasta ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se ha pronunciado por la forma que entregarán el cupo para la Copa Libertadores, si los otros clubes ya están clasificados.

