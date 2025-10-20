Liga de Quito ya analiza la renovación de contrato de Tiago Nunes

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a> vive una temporada de ensueño al regresar a las semifinales</b> de la Copa Libertadores y competir en la Copa Ecuador, por lo que la directiva alba está encantada con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tiago-nunes target=_blank>Tiago Nunes</a> como <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/tiago-nunes-nuevo-director-tecnico-liga-quito-CE9464545 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liga-de-quito-vs-central-cordoba-copa-libertadores-FK9408326 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/champions-league-mikel-arteta-regreso-piero-hincapie-arsenal-vs-atletico-de-madrid-KC10300659 target=_blank></a> <b></b>