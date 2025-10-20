Liga de Quito ya analiza la renovación de contrato de Tiago Nunes

Liga de Quito vive una temporada de ensueño al regresar a las semifinales de la Copa Libertadores y competir en la Copa Ecuador, por lo que la directiva alba está encantada con Tiago Nunes como entrenador y quieren asegurarlo por varios años.

El director técnico brasileño llegó a mitad de temporada para reemplazar a Pablo Sánchez, después de malos resultados y un complicado momento con los hinchas.

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, habló del proceso del paso de Nunes a Vitamina para crear un proyecto a la largo plazo.

“Nosotros salíamos de un momento importante para Liga. Fuimos bicampeones en LigaPro y ganamos la Supercopa en febrero. Estuvimos de la mano del profe Vitamina Sánchez, con quien hay una buena relación. Pero previo al partido con Central Córdoba tuvimos que tomar la decisión de común acuerdo”, explicó el dirigente a Marketing Registrado.

El dirigente explicó que “la Secretaría Técnica, el Scouting y Eduardo Álvarez, nuestro director deportivo, tuvieron mucho que ver en esta decisión. Debo valorar el esfuerzo del profe Tiago y su buena voluntad de mirar a Liga como un club donde podía tener una presencia importante. Fue una sorpresa nacional y sudamericana”.