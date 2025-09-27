Conmebol confirmó las fechas y horarios para los duelos Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Liga de Quito quiere mantener vivo su sueño para conquistar su segunda Copa Libertadores. Los albos enfrentarán al Palmeiras en las semifinales de la competición y ya conocen las fechas y horas del partido.

La Conmebol compartió la programación de los encuentros en semifinales, Liga de Quito vs. Palmeiras y Flamengo vs. Racing de Avellaneda.

La serie de los albos disputará su primer partido en Quito y se definirá en São Paulo, igual que en los cuartos de final ante los brasileños.

Lea más: EN VIVO | Chelsea de Moisés Caicedo vs. Brighton por la Premier League