27 sep 2025 , 09:09

Conmebol confirmó las fechas y horarios para los duelos Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

La Conmebol informó las fechas y horarios para disputar la serie entre Liga de Quito vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores.

   
    Liga de Quito enfrentará al Palmeiras en la semifinal de la CopaLibertadores.( Redes sociales )
Liga de Quito quiere mantener vivo su sueño para conquistar su segunda Copa Libertadores. Los albos enfrentarán al Palmeiras en las semifinales de la competición y ya conocen las fechas y horas del partido.

La Conmebol compartió la programación de los encuentros en semifinales, Liga de Quito vs. Palmeiras y Flamengo vs. Racing de Avellaneda.

La serie de los albos disputará su primer partido en Quito y se definirá en São Paulo, igual que en los cuartos de final ante los brasileños.

¿Cuándo se jugarán las semifinales entre Liga de Quito vs. Palmeiras?

El partido de ida se disputará el jueves 23 de octubre, a las 19:30 de Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y los albos buscarán aprovechar de la altura para conseguir una ventaja.

Mientras que la vuelta se jugará el jueves 30 de octubre, a las 19:30, para definir la serie de la competición.

En el medio de los encuentros, Liga de Quito disputará los partidos del hexagonal principal para buscar asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026.

Por su lado, Palmeiras tiene pactados enfrentar al Flamengo y al Cruzeiro en el medio de la serie, ambos lideran la Liga de Brasil.

