Fútbol Internacional
27 sep 2025 , 08:00

Chelsea de Moisés Caicedo perdió 1-3 con el Brighton en la Premier League

Chelsea de Moisés Caicedo, con un jugador menos, cayó 1-3 con el Brighton y no sale de su mal momento en la Premier League.

   
  • Chelsea de Moisés Caicedo perdió 1-3 con el Brighton en la Premier League
    Chelsea de Moisés Caicedo recibe al Brighton por la Premier League.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La sexta fecha de la Premier League tuvo la derrota por 1-3 del Chelsea de Moisés Caicedo con el Brighton & Hove Albion en Stamford Bridge.

En el arranque del partido, los Blues empezaron dominando el juego con una gran presión en la salida y peligro constante en la portería de Verbruggen.

Al minuto 24, el Chelsea abrió el marcador con una jugada que empezó Moisés Caicedo al filtrar un pase a Reece James, quien centró y Enzo Fernández remató con la cabeza.

Lea más: Conmebol confirmó las fechas y horarios para los duelos Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Desde la anotación de los blues, el Brighton tomó mayor posesión del balón y obligó al Niño Moi a abrir su faceta defensiva.

Al final del primer tiempo, el Chelsea volvió a retomar el control del juego para acercarse al segundo gol, pero no tuvo efectividad frente a la portería.

Lea más: El emotivo mensaje de despedida de Dixon Arroyo a Sergio Busquets

Al minuto 53, Los Blues se quedaron con 10 jugadores por la expulsión de Chalobah, tras evitar una ocasión manifiesta de gol.

El Chelsea abrió el marcador con el gol de Enzo Fernández.
El Chelsea abrió el marcador con el gol de Enzo Fernández. ( Redes sociales )

Por quedarse con 10 jugadores, el Chelsea mostró una faceta más defensiva y entregó la posesión del balón para poder mantener el resultado.

En el minuto 70, el Brighton tuvo la ocasión más clara del encuentro para empatar el juego, pero el disparo de Danny Welbeck salió desviado.

Sin embargo, 6 minutos después, el delantero inglés tuvo otra oportunidad para empatar el encuentro y la aprovechó con un fuerte cabezazo dentro del área.

En el minuto 90+1, Maxim De Cuyper le dio el tanto de la victoria al Brighton con un remate de cabeza a centro de Mats Wieffer.

En la última jugada del partido, Welbeck cerró la remontada con una suave definición, después de aprovechar una mala salida del Chelsea desde su área.

Con esta derrota, el Chelsea cayó a la séptima posición de la Premier League con ocho puntos y perdió por segunda vez en la liga.

Tabla de posiciones de la Premier League

Minuto a minuto de Chelsea vs. Brighton

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Premier League
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
Moisés Caicedo
Brighton & Hove Albion
Chelsea
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas