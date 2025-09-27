Fútbol Internacional
27 sep 2025 , 10:03

El emotivo mensaje de despedida de Dixon Arroyo a Sergio Busquets

Dixon Arroyo le escribió un emotivo mensaje a Sergio Busquets por el anuncio de su retirada. Ambos fueron compartidos en el Inter Miami.

   
  • El emotivo mensaje de despedida de Dixon Arroyo a Sergio Busquets
    Sergio Busquets y Dixon Arroyo compartieron el mediocampo del Inter Miami.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Sergio Busquets comunicó que pondrá fin a su carrera al terminar la temporada de la MLS, después de su paso en el Inter Miami, y Dixon Arroyo le escribió un emotivo mensaje de despedida.

El volante ecuatoriano compartió varios meses en las Garzas con el español, durante el 2023, y disputaron algunos encuentros juntos.

Hoy que decides cerrar una etapa inolvidable en el fútbol, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerte por lo que significaste no solo para el deporte, sino también para quienes tuvimos el privilegio de conocerte y compartir vestuario contigo”, inició el ecuatoriano.

Lea más: Conmebol confirmó las fechas y horarios para los duelos Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Arroyo agregó que “fue un honor haber jugado a tu lado, aprender de tu inteligencia en la cancha, tu humildad fuera de ella y tu liderazgo que decía más que mil palabras. Desde el primer entrenamiento hasta el último partido juntos, mostraste por qué eres leyenda: con clase, visión y una serenidad que hacía parecer fácil lo que para otros era imposible”.

Además, Dixon agradeció a Busquets: “por tu compañerismo, por las charlas, por tu ejemplo constante. Me llevo grandes recuerdos y enorme aprendizaje”.

Lea más: EN VIVO | Chelsea vs. Brighton por la Premier League

Finalmente, Arroyo dijo que se queda con “la satisfacción de haber compartido equipo y jugar con el mejor mediocampista de todos los tiempos”, cerró.

Después de su paso por el Inter Miami, el mediocampista ecuatoriano firmó con Barcelona SC. Por su parte, Busquets ya cumple su tercer temporada con el club y será su última profesional.

La prensa de Estados Unidos señaló que la salida de Dixon afectó al español, pues era una ayuda para los espacios que no llevaba el ex jugador del FC Barcelona.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
MLS
Inter Miami
Lionel Messi
Sergio Busquets
Dixon Arroyo
Ecuador
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas