27 sep 2025 , 09:34

Manchester United perdió ante Brentford y tambalea el puesto de Rúben Amorim

El Manchester United cayó 3-1 ante el Brentford en la sexta fecha de la Premier League y los hinchas piden la salida de Rúben Amorim por los malos resultados.

   
    Manchester United cayó ante el Brentford en la Premier League.( Redes sociales )
El Manchester United volvió a naufragar, esta vez frente al Brentford, en un encuentro en el que los locales se quedaron con el triunfo por 3-1 en la sexta fecha de la Premier League.

La primera parte dejó un arranque vibrante con tres goles en menos de media hora y varias intervenciones decisivas de Bayindir para mantener con vida a los red devils.

El conjunto local se adelantó pronto, en el minuto 8, cuando un pase largo de 40 metros de Henderson encontró a Igor Thiago completamente solo. Harry Maguire trató de dejar al delantero en fuera de juego, pero no lo consiguió, y el brasileño batió con un disparo potente a Bayindir.

La insistencia local tuvo premio y, en el minuto 20, Igor Thiago bajó de pecho un balón largo para Schade, cuyo disparo lo rechazó Bayindir, pero el propio Thiago cazó el rechace para firmar el 2-0.

Un centro de Dorgu no fue despejado por la zaga del Brentford y Sesko, tras un cabezazo inicial y dos rechaces repelidos por Kelleher, logró mandar el balón a la red en el minuto 27 para poner el 2-1.

Con el partido, aparentemente bajo control del Brentford, llegó la gran oportunidad para el United. En el minuto 71, el árbitro señaló penalti por un agarrón de Collins que el VAR revisó durante varios minutos la acción por posible tarjeta roja, aunque finalmente se quedó en amarilla.

Bruno Fernandes asumió la responsabilidad, pero su disparo raso fue detenido por el portero del Brentford, que mantuvo la ventaja de los locales.

En los instantes finales, el United buscó el empate, pero sin generar ocasiones y en la última jugada, Jensen, que había entrado en los últimos minutos, certificó la victoria para los suyos tras un gran disparo que Bayindir no puedo parar.

