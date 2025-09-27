Manchester United perdió ante Brentford y tambalea el puesto de Rúben Amorim

El Manchester United volvió a naufragar, esta vez frente al Brentford, en un encuentro en el que los locales se quedaron con el triunfo por 3-1 en la sexta fecha de la Premier League.

La primera parte dejó un arranque vibrante con tres goles en menos de media hora y varias intervenciones decisivas de Bayindir para mantener con vida a los red devils.

El conjunto local se adelantó pronto, en el minuto 8, cuando un pase largo de 40 metros de Henderson encontró a Igor Thiago completamente solo. Harry Maguire trató de dejar al delantero en fuera de juego, pero no lo consiguió, y el brasileño batió con un disparo potente a Bayindir.

La insistencia local tuvo premio y, en el minuto 20, Igor Thiago bajó de pecho un balón largo para Schade, cuyo disparo lo rechazó Bayindir, pero el propio Thiago cazó el rechace para firmar el 2-0.