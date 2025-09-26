Fecha, hora y dónde ver Newcastle vs. Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

El Arsenal intentará mantener su buena racha en la Premier League, pero Piero Hincapié es duda para la convocatoria del duelo contra Newcastle por la sexta fecha del campeonato inglés.

El conjunto de Londres cosecha tres triunfos, un empate y una derrota en la Liga de Inglaterra, en la que solo ha perdido ante el Liverpool.

En su encuentro más reciente en la Premier League, el Arsenal empató agónicamente ante el Manchester City, sin la presencia de Piero Hincapié.

