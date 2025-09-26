Fútbol Internacional
26 sep 2025 , 13:02

Fecha, hora y dónde ver Newcastle vs. Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

El Newcastle recibe al Arsenal de Piero Hincapié por la sexta fecha de la Premier League, pero el zaguero ecuatoriano es duda para el encuentro.

   
  • Fecha, hora y dónde ver Newcastle vs. Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League
    Arsenal visita al Newcastle por la Premier League.( Ecuavisa )
user placeholder
Canal WhatsApp
Newsletter

El Arsenal intentará mantener su buena racha en la Premier League, pero Piero Hincapié es duda para la convocatoria del duelo contra Newcastle por la sexta fecha del campeonato inglés.

El conjunto de Londres cosecha tres triunfos, un empate y una derrota en la Liga de Inglaterra, en la que solo ha perdido ante el Liverpool.

En su encuentro más reciente en la Premier League, el Arsenal empató agónicamente ante el Manchester City, sin la presencia de Piero Hincapié.

Lea más: Chacaritas se queja de abuso de poder de la Fiscalía por allanar su camerino

Fecha, hora y dónde ver Newcastle vs. Arsenal por la Premier League

Arsenal visitará al Newcastle este domingo 28 de septiembre, a las 10:30 de Ecuador. El partido será transmitido por Disney+.

En la tabla de posiciones, el cuadro de Londres ocupa el segundo lugar con 10 puntos.

Piero Hincapié solamente ha disputado 6 minutos con el Arsenal.
Piero Hincapié solamente ha disputado 6 minutos con el Arsenal. ( Redes sociales )

Hincapié ya se perdió los duelos ante el Manchester City y Port Vale por una lesión en la ingle y aún se mantiene en duda para el partido contra el Newcastle.

Lea más: Independiente del Valle tomará acciones legales en contra de las personas que acusen al club

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, no quiere arriesgar al ecuatoriano y ha dicho que analizarán su estado de salud.

Hasta ahora, Piero solamente ha disputado seis minutos con el Arsenal en la Champions League.

Noticias
Recomendadas