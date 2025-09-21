Fútbol Internacional
21 sep 2025 , 09:09

Arsenal rescata agónico empate contra el Manchester City

El Arsenal empató 1-1 con el Manchester City. Erling Haaland abrió el marcador para los ciudadanos, pero Gabriel Martinelli puso el empate en los adicionales.

   
  • Arsenal rescata agónico empate contra el Manchester City
    Gabriel Martinelli anotó el empate.( ARSENAL )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El Arsenal evitó la caída en casa ante el Manchester City y firmó un agónico empate 1-1 en un duelo correspondiente a la quinta jornada de la Premier League. La gran ausencia del partido fue la del defensor ecuatoriano Piero Hincapié, quien no apareció ni siquiera en la lista de convocados por Mikel Arteta.

Desde el inicio, los Gunners intentaron adueñarse del juego a través de la posesión y la presión alta. Sin embargo, el City, dirigido por Pep Guardiola, supo adaptarse y apostó por el contragolpe con Erling Haaland como principal referencia ofensiva.

Lea: Suspenden el Marsella vs. PSG por amenazas de lluvias

El planteamiento de los ‘Citizens’ dio frutos rápidamente. A los 9 minutos, Haaland aprovechó un pase filtrado dentro del área para definir con un potente derechazo cruzado y firmar el único gol del encuentro.

A partir de ese momento, el Arsenal buscó la igualdad con insistencia. Logró generar varias ocasiones claras, pero falló en la definición. Noni Madueke, en particular, desperdició oportunidades importantes que pudieron cambiar el rumbo del partido.

En la segunda mitad, el conjunto londinense mantuvo el dominio territorial, pero volvió a carecer de eficacia frente al arco rival. El Manchester City, por su parte, resistió bien la presión y administró la ventaja sin mayores sobresaltos, mostrando solidez defensiva y experiencia en momentos clave.

En los adicionales llegó el agónico empate por medio de Gabriel Martinelli que remató de manera sutil para vencer a Donnaruma y firmar la igualdad.

Con este resultado, el Arsenal sigue segundo con 10 puntos, mientras que el City quedó en el noveno lugar con apenas 7 unidades.

Liverpool sigue siendo el líder absoluto con 15 puntos en un arranque perfecto.

Temas
Premier League
Manchester City
Arsenal
Inglaterra
Noticias
Recomendadas