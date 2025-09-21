Fútbol Internacional
Suspenden el Marsella vs. PSG por amenazas de lluvias

El clásico entre Marsella y PSG, por la quinta jornada de la Ligue 1, fue suspendido este domingo debido a la amenaza de intensas lluvias en la ciudad. Por seguridad, autoridades locales y la liga decidieron posponer el duelo previsto en el Estadio Vélodrome.

   
    Jugadores de ambos clubes disputando el balón.( ARCHIVO )
El esperado clásico de la Ligue 1 entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain, correspondiente a la quinta jornada del campeonato, no pudo disputarse este domingo debido a la amenaza de intensas lluvias sobre la ciudad mediterránea. Las autoridades locales, en conjunto con la Ligue 1, decidieron suspender el encuentro por motivos de seguridad para los jugadores, el cuerpo técnico y los miles de aficionados que se esperaban en el Estadio Vélodrome.

Aunque el reglamento de la liga francesa establece que los partidos suspendidos por condiciones climáticas deben ser reprogramados para el día siguiente, en este caso surge un conflicto inesperado: la gala del Balón de Oro, que se celebra este lunes en París.

El evento, uno de los más prestigiosos del calendario futbolístico mundial, contará con la presencia de varias figuras del PSG, club que se perfila como gran protagonista de la noche. Entre los asistentes se espera a jugadores clave del plantel dirigido por Luis Enrique, incluido el ecuatoriano Willian Pacho, lo que complica seriamente la posibilidad de disputar el clásico apenas horas antes de una ceremonia de tal magnitud.

La situación ha generado un debate dentro del fútbol francés sobre la conveniencia de exigir al PSG competir en un partido de alta intensidad antes de representar al club en un evento de proyección internacional. Desde el entorno del Paris Saint-Germain se advierte que forzar el partido este lunes afectaría la preparación física de sus jugadores y podría empañar su participación en la gala.

Por ahora, la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) no ha emitido un comunicado oficial sobre la nueva fecha del clásico, aunque fuentes cercanas sugieren que el partido podría ser reprogramado más adelante, en una fecha aún por definir.

El Marsella–PSG no solo representa una de las rivalidades más intensas del fútbol galo, sino también uno de los eventos de mayor audiencia y repercusión en la temporada. La postergación deja en suspenso una jornada clave para la Ligue 1, mientras clubes, autoridades y organizadores del Balón de Oro buscan una solución que no reste brillo ni al espectáculo deportivo ni a la gran noche del fútbol mundial.

