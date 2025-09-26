Fútbol Internacional
Chelsea vs. Brighton: Fecha, hora y dónde ver a Moisés Caicedo en la Premier League

El Chelsea de Moisés Caicedo recibirá al Brighton por la sexta fecha de la Premier League, después de darle descanso al plantel en la Copa de la Liga.

   
    El Chelsea de Moisés Caicedo enfrentará al Brighton por la sexta fecha de la PremierLeague.
El Chelsea de Moisés Caicedo tendrá un duro duelo ante el Brighton por la sexta fecha de la Premier League, después de conseguir su clasificación a la cuarta ronda de la Copa de la Liga.

Los blues se impusieron por 2-1 al Lincoln City en la tercera ronda de la competición, además de darle descanso a futbolistas titulares como Moisés Caicedo.

Por su lado, el Brighton goleó 6-0 al Barnsely, en la tercera categoría del fútbol, pero lo disputaron con su 11 de gala.

Fecha, hora y dónde ver Chelsea vs. Brighton por la Premier League

El partido entre el Chelsea de Moisés Caicedo vs. Brighton se disputará este sábado 27 de septiembre, a las 09:00, por la transmisión de Disney+.

Moisés Caicedo enfrentará al Brighton en la Premier League.
Moisés Caicedo enfrentará al Brighton en la Premier League.

Hasta ahora, los blues solamente han perdido un encuentro, ante el Manchester United, pero desean mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Por su lado, las gaviotas cosechan un único triunfo, dos empates y dos derrotas en la competición, pues desde la salida de Pervis Estupiñán no han encontrado regularidad.

Después de la Premier League, el equipo de Niño Moi deberá disputar su segundo partido de la Champions League, tras perder su primer encuentro.

