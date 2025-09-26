Chelsea vs. Brighton: Fecha, hora y dónde ver a Moisés Caicedo en la Premier League

Hasta ahora, los blues solamente han perdido un encuentro, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/en-vivo-manchester-united-vs-chelsea-por-la-premier-league-moises-caicedo-DE10147004 target=_blank>ante el Manchester United</a></b>, pero desean mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/dos-periodistas-deportivos-peruanos-se-fueron-a-los-golpes-tras-la-eliminacion-de-alianza-lima-GI10183432 target=_blank>Dos periodistas deportivos peruanos se</a> <b></b> <b></b>