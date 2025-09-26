Fútbol Internacional
26 sep 2025 , 09:13

Agenda deportiva del fin de semana, del sábado 27 al domingo 28 de septiembre

Este fin de semana entre el sábado 27 al domingo 28 de septiembre contarán con varios partidos destacados que llamarán la atención de los hinchas.

   
Los hinchas del fútbol nacional e internacional contarán con varios partidos destacados en este fin de semana entre el sábado 27 al domingo 28 de septiembre.

Entre los encuentros de los ecuatorianos en el exterior, como los partidos del Chelsea de Moisés Caicedo vs. Brighton; o la posibilidad de Arsenal de disputar su primer partido de la Premier League.

Además, la LigaPro disputará su último partido de la fase inicial, previo a la definición de los puestos de varios clubes en la tabla de oposiciones.

Sábado 27 de septiembre

  • Como vs. Cremonese | 8:00 | Serie A
  • Chelsea vs. Brighton | 9:00 | Premier League
  • Atlético de Madrid vs. Real Madrid | 09:15 | Liga de España
  • Manta vs. Macará | 14:00 | LigaPro
  • PSG vs. Auxerre | 14:05 | Ligue 1
  • El Nacional vs. Mushuc Runa | 16:30 | LigaPro
  • Barcelona SC vs. Aucas | 19:00 | LigaPro

    • Domingo 28 de septiembre

  • Newcastle vs. Arsenal | 10:30 | Premier League
  • Milan vs. Napoli | 13:45 | Serie A
  • Independiente del Valle vs. Delfín | 16:00 | LigaPro
  • Libertad vs. Vinotinto | 16:00 | LigaPro
  • Orense vs. Emelec | 16:00 | LigaPro
  • Técnico Universitario vs. Liga de Quito | 16:00 | LigaPro
  • Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca | 16:00 | LigaPro
  • Corinthians vs. Flamengo | 18:30 | Liga de Brasil
