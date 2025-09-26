Génesis Reasco: "Yo no sabía que existía la lucha. Me gustaba el fútbol, el básquet, la lucha fue un descubrimiento"

Génesis Reasco ha inscrito su nombre en la historia del deporte ecuatoriano. La luchadora, nacida en Manabí, logró lo que nadie antes en Ecuador: coronarse campeona mundial en lucha olímpica, en la categoría de 76 kilogramos, que se llevó a cabo en Zagreb, Croacia.

En una final vibrante, Reasco se impuso por 4-2 ante la representante de Kirguistán, Aiperi Medet, actual número uno del ranking mundial. Dominó gran parte del combate, que duró seis minutos, y se colgó el oro que la coloca entre la élite de la lucha internacional.

Este hito llega apenas un año después de quedarse a un paso del podio en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalizó quinta y obtuvo un diploma olímpico. Lejos de desmotivarse, la ecuatoriana volvió más fuerte, enfocada en su preparación y decidida a demostrar que aún tenía mucho por dar.

La historia de Génesis con la lucha libre comenzó casi por casualidad. Llegó a Portoviejo en 2014 con 15 años para practicar baloncesto, pero al no poder ingresar por límite de edad, fue guiada por su entrenador hacia la lucha, un deporte del que no sabía nada en ese entonces.

