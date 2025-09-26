Más deportes
Génesis Reasco: "Yo no sabía que existía la lucha. Me gustaba el fútbol, el básquet, la lucha fue un descubrimiento"

Génesis Reasco quedó campeona mundial al derrotar 4-2 a la representante de Kirguistán, Aiperi Medet en la categoría de los 76 kilogramos

   
Génesis Reasco ha inscrito su nombre en la historia del deporte ecuatoriano. La luchadora, nacida en Manabí, logró lo que nadie antes en Ecuador: coronarse campeona mundial en lucha olímpica, en la categoría de 76 kilogramos, que se llevó a cabo en Zagreb, Croacia.

En una final vibrante, Reasco se impuso por 4-2 ante la representante de Kirguistán, Aiperi Medet, actual número uno del ranking mundial. Dominó gran parte del combate, que duró seis minutos, y se colgó el oro que la coloca entre la élite de la lucha internacional.

Este hito llega apenas un año después de quedarse a un paso del podio en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalizó quinta y obtuvo un diploma olímpico. Lejos de desmotivarse, la ecuatoriana volvió más fuerte, enfocada en su preparación y decidida a demostrar que aún tenía mucho por dar.

La historia de Génesis con la lucha libre comenzó casi por casualidad. Llegó a Portoviejo en 2014 con 15 años para practicar baloncesto, pero al no poder ingresar por límite de edad, fue guiada por su entrenador hacia la lucha, un deporte del que no sabía nada en ese entonces.

"Yo no sabía que existía la lucha. Me gustaba el deporte, el fútbol, el básquet, ver UFC, pero la lucha fue un descubrimiento", contó en una entrevista en Contacto Directo.

En Zagreb, previo al campeonato mundial, la delegación ecuatoriana enfrentó problemas logísticos como la falta de alojamiento y alimentación, según reportó el Comité Olímpico Ecuatoriano.

"Estaba súper nerviosa porque quería competir... pero gracias a Dios se solucionaron a tiempo y pude enfocarme", dijo Reasco.

Lejos del protagonismo, Génesis mantiene un perfil bajo. Su vida gira alrededor del entrenamiento, el descanso y la preparación física y mental. "No me gustan las fiestas. Me dedico a mi deporte", afirmó.

Asegura que su mayor fortaleza está en la mente, y que su conexión espiritual es clave: "Cuando siento que no puedo más, hablo con Dios. Es el único que me entiende".

Con el título mundial en su poder, Reasco ya tiene claro su próximo objetivo: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con humildad y convicción, Génesis tiene un mensaje para niñas y jóvenes que sueñan con seguir sus pasos: “Si tienen un sueño, trabajen por él. No será fácil, pero cuando vean los frutos, valdrá absolutamente la pena.”


