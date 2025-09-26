Fútbol Internacional
26 sep 2025 , 09:47

Liga de Quito se podrá reforzar con tres fichajes para las semifinales de la Copa Libertadores

La Conmebol habilitó una nueva ventana de fichajes para que los semifinalistas inscriban a sus traspasos, con un máximo de tres futbolistas.

   
  • Liga de Quito se podrá reforzar con tres fichajes para las semifinales de la Copa Libertadores
    Liga de Quito podrá firmar tres fichajes para la Copa Libertadores.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Liga de Quito firmó su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, después de dejar en el camino al São Paulo con una goleada 3-0, y los albos podrán reforzar el plantel.

El cuadro quiteño ha tenido una destacada participación en la competición Conmebol, pero tiene la posibilidad de mejorar el nivel del plantel para competir ante el Palmeiras en las semifinales.

Los clubes podrán sustituir hasta un total de 3 (tres) jugadores, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 2 del punto 3.7.5 de este capítulo, de la lista de 50 (cincuenta) y con los mismos números de los reemplazados”, explica el reglamento de la Copa Libertadores.

Lea más: Liga de Quito lleva más de USD 9 millones acumulados en premios de la Copa Libertadores

Por esa razón, Liga de Quito tendrá la posibilidad de contratar a tres futbolistas que podrán disputar la Libertadores, pero no jugarán en la LigaPro.

Liga de Quito clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, tras vencer al São Paulo.
Liga de Quito clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, tras vencer al São Paulo. ( Redes sociales )

Además de los albos, Palmeiras, Flamengo y Racing de Avellaneda tendrán la posibilidad de adquirir jugadores, igual que lo realizaron para los cuartos de final.

Lea más: Liga de Quito e Independiente del Valle logran un hito histórico para el fútbol ecuatoriano

Los cambios de los futbolistas se van a registrar en la lista de buena fe que los equipos entregaron a la Conmebol, antes del inicio de la competición.

La serie de la Copa Libertadores se disputará el 22 de octubre por la ida en Quito y el 29 de octubre por vuelta en Brasil.

Para la final, los equipos no podrán reforzar su equipo, por lo que está es la última oportunidad de los clubes para mejorar su plantel.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
Copa Libertadores
fútbol ecuatoriano
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
CopaLibertadores
Copa Conmebol Libertadores
Liga de Quito
Conmebol
Conmebol Libertadores
Ecuador
Noticias
Recomendadas