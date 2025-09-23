Fútbol Internacional
23 sep 2025 , 17:02

Chelsea avanza en la Carabao Cup con sufrimiento y sin Moisés Caicedo

El Chelsea FC logró su clasificación a los octavos de final de la Carabao Cup 2025/26 con una ajustada victoria 1-2 sobre el Lincoln City, equipo de la tercera división del fútbol inglés (League One).

   
  • Chelsea avanza en la Carabao Cup con sufrimiento y sin Moisés Caicedo
    Jugadores del Chelsea celebrando el triunfo.( Chelsea )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El Chelsea FC logró su clasificación a los octavos de final de la Carabao Cup 2025/26 con una ajustada victoria 1-2 sobre el Lincoln City, equipo de la tercera división del fútbol inglés (League One). El partido se disputó en el LNER Stadium, donde el conjunto londinense presentó un once alternativo que terminó sufriendo más de lo esperado ante un rival combativo.

La gran ausencia tricolor en la jornada fue la del ecuatoriano Moisés Caicedo, quien no fue convocado por el técnico Enzo Maresca como medida de precaución para cuidar su estado físico.

Con un calendario apretado que incluye Premier League, Champions League y copas locales, el cuerpo técnico optó por dar descanso a varios titulares habituales, priorizando la salud y el rendimiento a largo plazo.

Lea: Manchester United venció 2-1 al Chelsea y respira en la Premier League

Además de Caicedo, otros jugadores importantes como Reece James y Cole Palmer tampoco fueron considerados para este encuentro, en una rotación planificada por el estratega italiano.

Pese a la diferencia de categorías, el Chelsea tuvo que exigirse al máximo en varios tramos del compromiso, mostrando momentos de imprecisión y falta de ritmo con su plantilla alternativa. No obstante, logró cumplir el objetivo y avanzar en el torneo, aunque con más dudas que certezas.

La decisión de preservar a Moisés Caicedo responde al exigente calendario que enfrenta el Chelsea en esta etapa de la temporada. El mediocampista ecuatoriano ha sido una pieza clave en el esquema de Maresca, y su rol será fundamental en los compromisos venideros tanto en la liga como en el ámbito europeo.

Temas
Chelsea
Fútbol Inglaterra
Moisés Caicedo
Londres
Noticias
Recomendadas