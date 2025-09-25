Eryc Castillo anotó pero Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante Universidad de Chile en el duelo de vuelta disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El resultado sentenció el adiós del conjunto peruano, que pese a la derrota mostró pasajes de buen fútbol liderados por el ecuatoriano Eryc Castillo, figura indiscutible del equipo íntimo.

Castillo fue el motor ofensivo de Alianza y el autor del único gol blanquiazul en la noche chilena. El tanto llegó a los 63 minutos, cuando el extremo ecuatoriano apareció con decisión en el área rival para conectar de primera un centro preciso de Kevin Quevedo, venciendo al arquero Castellón.

Minutos antes, Castillo ya había avisado con una clara oportunidad mano a mano que fue frustrada por el guardameta chileno. Su velocidad por las bandas y constante desequilibrio individual mantuvieron a la defensa de la U en alerta permanente durante gran parte del segundo tiempo, cuando Alianza empujó con intensidad en busca del empate que les diera vida en el torneo.

A su lado, otro ecuatoriano, Fernando Gaibor, aportó jerarquía en la medular. Si bien el volante no tuvo incidencia directa en el marcador, fue clave en la distribución del balón y en la transición ofensiva, especialmente en los momentos de mayor presión aliancista.

Pese al esfuerzo colectivo, la resistencia defensiva de Universidad de Chile y su efectividad frente al arco fueron determinantes. El equipo limeño no logró romper el bloque chileno en los minutos finales, y se despidió del certamen continental.

Ahora, Alianza Lima deberá volcar su atención al torneo local, donde aún pelea por los primeros puestos. En tanto, Universidad de Chile avanza a las semifinales, donde enfrentará a Lanús de Argentina.