Chacaritas se queja de abuso de poder de la Fiscalía por allanar su camerino

El pasado miércoles 24 de septiembre, la Fiscalía y la Policía Nacional tomaron acciones por las acusaciones de amaños de partidos y allanaron los camerinos de Gualaceo SC y Chacaritas FC, clubes de la Serie B.

Los operativos se hicieron en el estadio Gerardo León, en Gualaceo, y en el estadio Etho Vega, en Santo Domingo, donde Chacaritas iba a enfrentar al Vargas Torres.

El equipo de Pelileo realizó un comunicado para rechazar la actitud de la Físcalía y señaló que a los jugadores que buscaban ya no pertenecen al club.

Lea más: Independiente del Valle tomará acciones legales en contra de las personas que acusen al club

“El accionar generó una situación de total desconcierto y tensión entre nuestros jugadores, justo antes de enfrentar a Vargas Torres”, indicó el club.