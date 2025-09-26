Fútbol Nacional
26 sep 2025 , 12:23

Chacaritas se queja de abuso de poder de la Fiscalía por allanar su camerino

La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron los camerinos de Chacaritas FC antes de enfrentar a Vargas Torres y al Gualaceo SC.

   
    Chacaritas habló del allanamiento a su camerino.( Redes sociales )
El pasado miércoles 24 de septiembre, la Fiscalía y la Policía Nacional tomaron acciones por las acusaciones de amaños de partidos y allanaron los camerinos de Gualaceo SC y Chacaritas FC, clubes de la Serie B.

Los operativos se hicieron en el estadio Gerardo León, en Gualaceo, y en el estadio Etho Vega, en Santo Domingo, donde Chacaritas iba a enfrentar al Vargas Torres.

El equipo de Pelileo realizó un comunicado para rechazar la actitud de la Físcalía y señaló que a los jugadores que buscaban ya no pertenecen al club.

“El accionar generó una situación de total desconcierto y tensión entre nuestros jugadores, justo antes de enfrentar a Vargas Torres”, indicó el club.

Además, Chacaritas acusó de “abuso de poder demostrado por las autoridades, quienes ingresaron a nuestro camerino de manera intimidante y amedrentadora. Un proceder absolutamente inapropiado”.

También, el cuadro de Pelileo explicó que “las autoridades no encontraron a las personas que estaban buscando, lo que deja en evidencia la falta de fundamento y la intimidación como base de su accionar”, resaltó.

Finalmente, Chacaritas exigió que “LigaPro que tome cartas en el asunto y actúe con firmeza ante este abuso de poder por parte de las autoridades”, cerró.

El encuentro entre Vargas Torres y la manada finalizó un empate 0-0.

