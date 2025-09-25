Fiscalía allana camerinos de Gualaceo y Chacaritas tras informe de amaños en el fútbol ecuatoriano

La crisis por la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/informe-ligapro-red-amanos-partidos-ecuador-HH10170205 target=_blank>manipulación de resultados en el fútbol ecuatoriano</a> continúa revelando nuevos capítulos. La Fiscalía ya inició una investigación y, con apoyo de la Policía Nacional, este miércoles<b></b> <b></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/david-cabezas-anthony-bedoya-elnacional-extorsion-casas-apuestas-manipulacion-partidos-JG10169213 target=_blank></a> <b></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/amanos-en-el-futbol-ecuatoriano-una-cronologia-que-revela-una-red-cada-vez-mas-poderosa-DH10174403 target=_blank></a> <b></b>