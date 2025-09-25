Fútbol Nacional
Fiscalía allana camerinos de Gualaceo y Chacaritas tras informe de amaños en el fútbol ecuatoriano

La Fiscalía y la Policía allanaron los camerinos de Gualaceo SC y Chacaritas FC en busca de evidencias dentro de la investigación por presuntos amaños en la Serie B

   
    Gualaceo y Chacaritas, investigados por manipulación de resultados en el fútbol ecuatoriano.( API )
La crisis por la manipulación de resultados en el fútbol ecuatoriano continúa revelando nuevos capítulos. La Fiscalía ya inició una investigación y, con apoyo de la Policía Nacional, este miércoles realizó allanamientos en los camerinos de Gualaceo SC y Chacaritas FC, clubes que militan en la Serie B.

Los operativos se ejecutaron en el estadio Gerardo León, en Gualaceo, donde el cuadro local enfrenta a San Antonio, y en el estadio Etho Vega, en Santo Domingo, donde Chacaritas recibe a Vargas Torres.

Agentes especializados recabaron información principalmente de los teléfonos celulares de dirigentes, jugadores y miembros de los cuerpos técnicos.

Dos jugadores de El Nacional, extorsionados para perder partidos

Fuentes cercanas al proceso aclararon que esta medida no significa necesariamente que los investigados formen parte de redes delictivas, sino que busca recolectar evidencia para entender cómo operan las mafias e incluso identificar a posibles víctimas de presiones o amenazas.

Los allanamientos ocurren un día después de que se difundió la noticia de que un informe oficial de la Dirección de Integridad y Antipiratería de LigaPro, firmado por Gabriel Drouet, concluyó que en Ecuador funciona una estructura organizada de manipulación de resultados, con vínculos directos con el crimen organizado y las apuestas ilegales.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, bandas criminales habrían encontrado en el fútbol un vehículo para sostener economías ilícitas. El mecanismo consistiría en alterar resultados deportivos mediante sobornos o intimidación a jugadores y dirigentes, para luego apostar en mercados nacionales e internacionales.

Este escenario golpea con fuerza al balompié ecuatoriano, especialmente en categorías como la Serie B, donde los controles financieros son más débiles y la vulnerabilidad de los clubes resulta mayor.

La Fiscalía mantiene las investigaciones en curso y no se descartan nuevas acciones en otros equipos.

