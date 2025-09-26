Luis y Jefferson Arce fueron separados del Mushuc Runa

El Mushuc Runa está s<b>entenciado a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-orense-vs-mushuc-runa-resultado-fecha28-ligapro-IB10110109 target=_blank>jugar el cuadrangular del descenso</a></b>, pero con un triunfo podrá escalar a la penúltima posición. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liga-quito-semifinalista-copa-libertadores-ranking-conmebol-mundial-clubes-2029-KI10184439 target=_blank>Liga de Quito, al ser semifinalista de la Copa Libertadores, se</a> <b></b> <b></b>