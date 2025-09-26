Fútbol Nacional
26 sep 2025 , 11:44

Luis y Jefferson Arce fueron separados del Mushuc Runa

A una fecha de finalizar la fase inicial de la LigaPro, el Mushuc Runa separó a Luis Arce y a Jefferson Arce.

   
Antes de acabar la fase inicial de la LigaPro, pero ya con su futuro definido para la próxima ronda, el Mushuc Runa decidió separar a dos futbolistas del plantel y no contarán con ellos.

A pocas horas de jugar la fecha 30 de la primera fase de la LigaPro, el ponchito no tomará en cuenta a otros dos jugadores para disputar el cuadrangular del descenso.

El Mushuc Runa ya no tendrá en su plantel a Luis y Jefferson Arce para sus siguientes siete encuentros, según el periodista Jorge Fernando Taipe.

Los dos jugadores pasaron por Barcelona SC, pero no se pudieron asentar en el equipo y salieron como agentes libres del club.

Jefferson Arce disputó siete partidos con el Mushuc Runa.
Jefferson Arce disputó siete partidos con el Mushuc Runa. ( Redes sociales )

El Mushuc Runa está sentenciado a jugar el cuadrangular del descenso, pero con un triunfo podrá escalar a la penúltima posición.

En el cierre de la fase inicial, el ponchito visitará a El Nacional este sábado 27 de septiembre, a las 16:30, por la transmisión de Zapping.

Además del Mushuc Runa, Manta jugará el cuadrangular; mientras que Delfín, Técnico Universitario y Vinotinto pelean para que uno dispute el segundo hexagonal.

