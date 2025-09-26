Fútbol Nacional
26 sep 2025 , 11:08

Independiente del Valle tomará acciones legales en contra de las personas que acusen al club

El directivo de Independiente del Valle, Santiago Morales, anunció que tomarán acciones legales en contra de las personas que hagan ecuaciones del club, como Alfonso Chango, Luis Zubeldía o periodistas.

   
  • Independiente del Valle tomará acciones legales en contra de las personas que acusen al club
    Independiente del Valle llevará a la justicia a las personas que acusen a los rayados de hacer cosas injustas.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Independiente del Valle vivió una polémica semana en el fútbol ecuatoriano, después de las acusaciones de un dirigente y un ex entrenador en contra del club, por lo que el club ya se cansó de que los señalen.

El directivo de Independiente del Valle, Santiago Morales, quedó disgustado por las declaraciones del ex estratega de Liga de Quito y Barcelona SC, Luis Zubeldía, en contra de Michel Deller.

¿Cuándo nos han beneficiado al Independiente del Valle? ¿En qué manera hemos sido beneficiados? Lo que habla sobre el día parece que está un poco equivocado de tiempos, no sé qué le pasó, pero creo que en el año que él habla no era entrenador de Liga”, señaló el directivo.

Lea más: Liga de Quito se podrá reforzar con tres fichajes para las semifinales de la Copa Libertadores

Por esa razón, Morales adelantó que “nos hemos cansado de todo este tipo de acusaciones falsas y vamos a actuar vía justicia, que yo creo que es lo más pertinente ya en estos momentos, después estar callados por mucho tiempo”, remarcó.

Santiago Morales se quejó de las acusaciones de personas en contra del club.
Santiago Morales se quejó de las acusaciones de personas en contra del club. ( Redes sociales )

El dirigente explicó que el objetivo será que las personas “respondan a las dignidades que correspondan” y darle la tranquilidad al equipo.

Lea más: Chelsea vs. Brighton: Fecha, hora y dónde ver a Moisés Caicedo en la Premier League

Finalmente, Morales reveló que las acciones legales serán para Luis Alfonso Chango, Luis Zubeldía, otros directivos, e incluso en contra a algunos periodistas que hablan de Independiente del Valle.

Las acusaciones de Luis Chango y Luis Zubeldía a Independiente del Valle

En el fin de semana, Luis Alfonso Chango le dijo al cuerpo técnico de los rayados que “debían traer árbitros brasileños y ahí sí robaban el partido”, después de empatar 2-2 en la fecha 29 de la LigaPro.

Por su lado, Zubeldía recordó un episodio en 2013, cuando dirigió a Barcelona SC y enfrentó al Independiente. "Hay un penal que me cobran allá por 2013. Se decía que Independiente del Valle tenía mucha influencia en la Federación y con los árbitros. Deller es un tipo muy militante", indicó.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Independiente del Valle
Santiago Morales
Luis Zubeldía
Luis Chango
Ecuador
Noticias
Recomendadas