Independiente del Valle tomará acciones legales en contra de las personas que acusen al club

Independiente del Valle vivió una polémica semana en el fútbol ecuatoriano, después de las acusaciones de un dirigente y un ex entrenador en contra del club, por lo que el club ya se cansó de que los señalen.

El directivo de Independiente del Valle, Santiago Morales, quedó disgustado por las declaraciones del ex estratega de Liga de Quito y Barcelona SC, Luis Zubeldía, en contra de Michel Deller.

“¿Cuándo nos han beneficiado al Independiente del Valle? ¿En qué manera hemos sido beneficiados? Lo que habla sobre el día parece que está un poco equivocado de tiempos, no sé qué le pasó, pero creo que en el año que él habla no era entrenador de Liga”, señaló el directivo.

Lea más: Liga de Quito se podrá reforzar con tres fichajes para las semifinales de la Copa Libertadores

Por esa razón, Morales adelantó que “nos hemos cansado de todo este tipo de acusaciones falsas y vamos a actuar vía justicia, que yo creo que es lo más pertinente ya en estos momentos, después estar callados por mucho tiempo”, remarcó.