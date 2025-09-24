Fútbol Internacional
Según el Miami Herald, la ausencia de Dixon Arroyo afectó el rendimiento de Busquets en el Inter Miami

El Miami Herlad mencionó que la salida de Dixon Arroyo afectó el rendimiento del equipo

   
    Dixon Arroyo en su presentación como jugador del Inter Miami en 2023( Foto: Inter Miami )
Dixon Arroyo dejó el Inter Miami en 2024 para ser nuevo jugador de Barcelona Sporting Club, según el Miami Herald la partida del ecuatoriano fue la causa del bajo rendimiento del equipo estadounidense.

El Miami Herald, en su edición en español, realizó un análisis sobre la actualidad del Inter Miami y destacó la importancia que tuvo el ecuatoriano Dixon Arroyo durante su estadía en el club.

“Cuando Dixon Arroyo dejó al Inter Miami, Busquets tuvo muchos problemas para hacer funcionar al equipo”, mencionó el diario.

El medio señaló que su salida representó un punto de quiebre en el rendimiento del equipo, sobre todo en la mitad de la cancha.

Actualmente, el Inter Miami es quinto en la Major League Soccer con 52 puntos y perdió la final de la Leagues Cup contra el Seattle Sounders.

El próximo partido del Inter Miami será este miércoles 24 de septiembre contra el New York City a las 18:30 (hora de Ecuador) y será transmitido por Apple TV.

