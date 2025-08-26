Fútbol Nacional
26 ago 2025 , 12:26

Dixon Arroyo: “Mi sueño es quedar campeón con Barcelona SC”

Dixon Arroyo habló de su máximo sueño desde su llegada a Barcelona SC, en la previa del encuentro entre los toreros ante Cuenca Juniors por la Copa Ecuador.

   
    Dixon Arroyo habló del duelo de Barcelona SC vs. Cuenca Juniors por la Ciopa Ecuador.( Redes sociales )
Dixon Arroyo habló en la previa del encuentro entre Barcelona SC vs. Cuenca Juniors por los 16 avos de la Copa Ecuador, además el volante apuntó del presente del club en esta temporada.

Desde un inicio, el volante de 33 años señaló al objetivo de los toreros en esta temporada en la Liga Ecuabet conectada por Xtrim y la Copa Ecuador.

Mi sueño es quedar campeón con Barcelona SC. Todos los días me levanto con la ilusión de dar lo mejor, de poder llegar de nuevo a la selección, poder volver a salir del país”, explicó Arroyo.

Además, Dixon comentó sobre la llegada de Ismael Rescalvo como reemplazo de Segundo Alejandro Castillo por malos resultados.

“Lo conozco al profe, sé la idea que tiene, por ahí no se venían dando los resultados, él busca al que esté mejor en ese momento. Siempre voy a trabajar para dar lo mejor”, mencionó el ecuatoriano.

Dixon Arroyo mostró su apoyo a Ismael Rescalvo como entrenador de Barcelona SC.
Dixon Arroyo mostró su apoyo a Ismael Rescalvo como entrenador de Barcelona SC. ( Redes sociales )
Quote

La obligación es ser Campeón, eso te exige esta camiseta. Cada partido y cada torneo tenemos que buscar ganarlo, y dar golpes de autoridad

Finalmente, Arroyo no dejó pasar el encuentro ante Cuenca Juniors por los 16 avos de final de la Copa Ecuador y advirtió que no será sencillo.

“Se viene un compromiso por Copa Ecuador y el rival seguramente se jugará todo. Nosotros somos Barcelona SC, y debemos dar lo mejor siempre en cualquier cancha y en cualquier torneo”, aclaró.

Finalmente, Arroyo cerró mencionando que están listos para una definición si empatan en los 90 minutos “Estamos preparados para la tanda de penales, tenemos buenos cobradores y esperamos conseguir la clasificación allá”, cerró.

Barcelona SC enfrentará al Cuenca Juniors este jueves 28 de agosto, a las 19:00, por la transmisión de DSports.

