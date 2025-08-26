Fútbol Internacional
26 ago 2025 , 10:23

El entrenador del Brujas se pronunció por la posible salida de Joel Ordóñez al Marsella

En medio de las negociaciones del Club Brujas con Olympique de Marsella, el entrenador de los belgas, Nicky Hayen, habló de la posible salida de Joel Ordóñez.

   
  El entrenador del Brujas se pronunció por la posible salida de Joel Ordóñez al Marsella
    Joel Ordóñez presiona al Club Brujas para salir al Olympique de Marsella.( Redes sociales )
El traspaso de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella parecía un hecho, después de que el equipo cumplió las exigencias económicas del Club Brujas, pero los belgas paralizaron las negociaciones.

Por esa decisión, el defensor ecuatoriano mostró su molestia a la directiva belga y no entrenó con todo el equipo, algo que desagradó al entrenador del cuadro francés.

“Seguiremos siguiéndolo con calma. No hay nerviosismo en nuestra plantilla con respecto a Ordóñez. Solo nos queda esperar a que finalice el mercado de fichajes”, dijo Nicky Hayen en rueda de prensa.

Además, el entrenador agregó que “hasta entonces, no invertiremos demasiado en él, ya que nos centramos en los jugadores que están al 100 % listos”, criticó.

Es decir, Joel no disputará partidos con el Brujas hasta que se cierre el mercado de fichajes o sea traspasado al Marsella.

Hasta ahora, Ordóñez solamente disputó dos encuentros con los belgas, mientras que ya se ha perdido seis partidos y solamente fue convocado a uno de ellos.

El Club Brujas busca su clasificación a la fase de liga de la Champions League ante Rangers, tras vencer 3-1 en la ida de la serie.

