El entrenador del Brujas se pronunció por la posible salida de Joel Ordóñez al Marsella

El <b>traspaso de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/joel-ordonez target=_blank>Joel Ordóñez</a> al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/olympique-de-marsella target=_blank>Olympique de Marsella</a> parecía un hecho</b>, después de que el equipo cumplió las exigencias económicas del Club Brujas, pero los belgas paralizaron las negociaciones. Por esa<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/drastica-decision-joel-ordonez-salir-brujas-fichar-marsella-LA9992379 target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/bayer-leverkusen-busca-reemplazo-piero-hincapie-CB10002527 target=_blank></a> <b></b>