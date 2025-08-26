El entrenador del Brujas se pronunció por la posible salida de Joel Ordóñez al Marsella

El traspaso de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella parecía un hecho, después de que el equipo cumplió las exigencias económicas del Club Brujas, pero los belgas paralizaron las negociaciones.

Por esa decisión, el defensor ecuatoriano mostró su molestia a la directiva belga y no entrenó con todo el equipo, algo que desagradó al entrenador del cuadro francés.

“Seguiremos siguiéndolo con calma. No hay nerviosismo en nuestra plantilla con respecto a Ordóñez. Solo nos queda esperar a que finalice el mercado de fichajes”, dijo Nicky Hayen en rueda de prensa.

Además, el entrenador agregó que “hasta entonces, no invertiremos demasiado en él, ya que nos centramos en los jugadores que están al 100 % listos”, criticó.