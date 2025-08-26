Fútbol Internacional
26 ago 2025 , 09:12

Bolivia convocó a Gabriel Villamil para buscar su clasificación al Mundial 2026

La selección de Bolivia confirmó los 28 futbolistas convocados para enfrentar a Colombia y Brasil por las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

   
  • Bolivia convocó a Gabriel Villamil para buscar su clasificación al Mundial 2026
    Gabriel Villamil fue convocado con la selección de Bolivia.( Redes sociales )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, convocó a 28 futbolistas, incluidos 14 de clubes del exterior, para el cierre de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026, en las que la Verde jugará con Colombia y Brasil.

Entre los llamados por Villegas destacan los porteros Guillermo Viscarra, del Alianza Lima peruano, y Carlos Lampe, del Bolívar de La Paz, ambos con participación destacada en la Copa Sudamericana.

También está el centrocampista Miguel Terceros, del América Mineiro brasileño, que hasta el momento lleva anotados en las eliminatorias los mismos 6 goles que el argentino Lionel Messi.

Lea más: Jugadores de Mushuc Runa dieron el último adiós a Marcos Olmedo

Además de Gabriel Villamil, una de las estrellas de Liga de Quito en la Copa Libertadores, fue llamado por el estratega boliviano.

Bolivia enfrentará a Colombia y se medirá ante Brasil.
Bolivia enfrentará a Colombia y se medirá ante Brasil. ( Redes sociales )

También, fueron convocados los defensores Luis Haquín, del Al-Tai saudí; Efraín Morales, del Montreal canadiense; Diego Arroyo, del Shakhtar Donetsk ucraniano; Marcelo Tórrez, del Santos brasileño; Leonardo Zabala, del Cancún mexicano; Diego Medina del CSKA 1948 búlgaro y Roberto Carlos Fernández, que milita en el fútbol ruso.

Lea más: El emotivo mensaje de Kristy Alvarado, esposa de Joao Rojas, sobre la evolución de su fractura

En la fecha 17, Bolivia visitará a Colombia en Barranquilla el próximo 4 de septiembre y cinco días después cerrará su participación en las eliminatorias ante la ya clasificada Brasil.

Bolivia es octava con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que está actualmente en la zona de repesca, por lo que los de Villegas no tienen margen de error en las dos últimas jornadas.

Estos son los 28 convocados por Óscar Villegas para las dos últimas fechas de las eliminatorias:

  • Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Carlos Lampe (Bolívar) y Rodrigo Banegas (The Strongest).
  • Defensores: Yomar Rocha y José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Al-Tai FC-AS), Efraín Morales (CF Montreal-CAN), Diego Arroyo (Shakhtar Donestk-UCR), Marcelo Tórrez (Santos FC-BRA), Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía-BUL), Lucas Macazaga (Deportivo Leganés-ESP) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS).
  • Mediocampistas: Robson Matheus, Luis Paz, Carlos Melgar y Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar y Darío Torrico (Always Ready), Moisés Villarroel (Blooming), Óscar López (RDC Mallorca-ESP), Gabriel Villamil (LDU Quito-ECU) y Miguel Terceros (América Mineiro-BRA).
  • Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC-GRE) y Enzo Monteiro (FK Auda-LET).
    • Temas
    Fútbol
    eliminatorias sudamericanas
    fútbol sudamericano
    Fútbol internacional
    Eliminatorias
    Eliminatorias Mundial 2026
    Liga de Quito
    Selección de Bolivia
    Gabriel Villamil
    Bolivia
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas