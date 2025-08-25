El emotivo mensaje de Kristy Alvarado, esposa de Joao Rojas, sobre la evolución de su fractura

La esposa de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/joao-rojas-empezo-realizar-trabajos-cancha-barcelona-sc-FB9993430>Joao Rojas</a>, <b>Kristy La Samba Alvarado</b>, habló sobre la evolución del jugador de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/barcelona>Barcelona Sporting Club,</a> quien realizó trabajos de readaptación física en el campo de entrenamiento del <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/joao-rojas-empezo-realizar-trabajos-cancha-barcelona-sc-FB9993430></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>