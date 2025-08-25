Fútbol Nacional
El emotivo mensaje de Kristy Alvarado, esposa de Joao Rojas, sobre la evolución de su fractura

Joao Rojas se lesionó en mayo de 2024 en un partido con Barcelona SC por Copa Liberadores contra São Paulo

   
    El jugador Joao Rojas y la periodista Kristy Alvarado en su boda.( Foto. Internet )
La esposa de Joao Rojas, Kristy La Samba Alvarado, habló sobre la evolución del jugador de Barcelona Sporting Club, quien realizó trabajos de readaptación física en el campo de entrenamiento del equipo torero.

"No han sido momentos fáciles. Hoy comenzó a trabajar con el readaptador físico del cuerpo técnico de Ismael Rescalvo, quien es muy bueno", dijo Alvarado en una entrevista con Radio City, de Guayaquil.

"Ha ido de menos a más, realizando ejercicios que no le vayan a perjudicar. Los ejercicios son los correctos, para que la recuperación sea progresiva, y todo depende mucho de la observación del readaptador. Por ejemplo, en los videos, él está pendiente de los movimientos laterales. Si ve que hay algún problema, ajusta el ejercicio para fortalecer esa área", agregó.

"Yo también le pregunté por qué se había quitado los zapatos. Me dijo que era para fortalecer los músculos de los dedos de los pies. Es algo importante", añadió.

"Son detalles que el readaptador va ajustando. Espero que, con el paso de las semanas, la recuperación siga mejorando. No puedo dar un tiempo específico, pero ya hay una luz al final del túnel", explicó.

A finales de julio, el extremo volvió a ser intervenido quirúrgicamente para un injerto cutáneo en el tobillo, debido a un proceso de cicatrización inadecuado.

Ahora, Rojas ha regresado a los entrenamientos con el club y está cada vez más cerca de jugar su primer partido en 2025.

Según información del periodista Sergio Basantes, Joao Rojas estará disponible para Ismael Rescalvo después de la fecha FIFA, es decir, para la jornada 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

