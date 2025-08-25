Fútbol Nacional
25 ago 2025 , 10:33

Joao Rojas empezó a realizar trabajos de cancha en Barcelona SC

Después de más de un año lesionado, Joao Rojas trabaja con el readaptador físico del club para que regrese a las canchas.

   
    Joao Rojas regresó a los entrenamientos de Barcelona SC.( Redes sociales )
Joao Rojas volvió a las canchas con Barcelona SC en los entrenamientos, después de más de un año de su lesión, y ya realiza trabajos con el readaptador físico del club desde este lunes 25 de agosto.

A finales de julio, el extremo volvió a ser intervenido quirúrgicamente para la realización de un injerto cutáneo en la zona del tobillo, debido a un proceso de cicatrización inadecuado.

Ahora, Rojas regresó a los trabajos en la cancha con el club para estar cerca de poder jugar su primer partido en este 2025.

De acuerdo a información del periodista Sergio Basantes, Joao estará disponible para Ismael Rescalvo después de la fecha FIFA, es decir, para la jornada 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

Joao Rojas ha jugado 13 partidos con Barcelona SC en dos años.
Joao Rojas ha jugado 13 partidos con Barcelona SC en dos años. ( Redes sociales )

Entonces, Rojas podría ser convocado para enfrentar a Emelec en el Cláisco del Astillero y estar en la parte final del torneo.

Cuando el estratega español asumió su cargo, Rescalvo señaló que el extremo estaba cerca de volver; mientras que el exdirector deportivo, Alfaro Moreno, lo consideró como el mejor refuerzo del club.

Hasta ahora, en dos temporadas, Joao ha anotado dos goles y dado cero asistencias en 13 partidos disputados con Barcelona SC.

