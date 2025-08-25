Hincapié quiere irse del Bayer Leverkusen y el Tottenham toma ventaja por un posible fichaje

Piero Hincapié ha pedido salir del Bayer Leverkusen y ante eso han existido varios clubes interesados en poder ficharlo según la prensa internacional.

El Tottenham Hotspur preguntó por el defensor ecuatoriano. El cuadro inglés busca reforzar el bloque defensivo tras renovar a Cristian Romero y el tricolor sería el elegido para seguir potenciando esa zona del campo.

"Piero Hincapié quiere salir del Bayer Leverkusen antes del cierre de este mercado de pases. Clubes de la Premier League están atentos luego de que el Tottenham haya hecho un acercamiento hace diez días. Cláusula de rescisión disponible: USD 70 millones", informó el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano.

Este lunes los Spurs se mantienen firmes a espera de una respuesta formal desde Alemania para poder sumar a Hincapié, sabiendo el deseo del ecuatoriano en poder salir.

Durante este mercado, el nombre del ecuatoriano ha sido vinculado con gigantes europeos como Real Madrid, Liverpool y Chelsea. Los próximos días serán decisivos para definir su destino.

Cabe recordar que el Leverkusen ha sufrido masivas salidas de su equipo esta temporada, por lo que sería el motivo principal por parte de Hincapié de tomar la idea de dejar el proyecto deportivo.